Ще один гравець НБА вилікувався від коронавірусу

Новини спорту:Маркус Смарт подолав коронавірус, результати тестів підтвердили відсутність інфекції.

Захисник клубу НБА "Бостон Селтікс" Маркус Смарт повідомив у своєму мікроблозі в Twitter про перемогу у боротьбі із захворюванням коронавірусу.

"Два дні назад стало відомо, що в мене немає коронавірусу. Спасибі всім за думки і молитви, я роблю те ж саме для всіх, кого це торкнулося", - написав Смарт.

Відзначимо, що 26-річний Смарт проводить найрезультативніший сезон в кар'єрі гравця НБА – по 13,5 очка в середньому при 4,8 передачах і 3,8 підбираннях.

Нагадаємо, що раніше від коронавірусу вилікувалися баскетболісти НБА Руді Гобер, Донован Мітчел та Крістіан Вуд.