Приголомшливі кадри "пустого" Дніпра вразили користувачів мережі (Відео)

Місцеві журналісти опублікували яскраві кадри з висоти пташиного польоту, на яких показали, як живе під час карантину одне з найбільших міст країни. Незважаючи на те, що в країні постійно посилюють обмеження, багатьох не зупиняють ні вмовляння, ні штрафи. Відзначається, що в центрі міста людей практично немає, проте в зелених зонах на житлових масивах ситуація протилежна. На опублікованих кадрах видно, що в Дніпрі порожні центральні площі та парки, які традиційно є улюбленими місцями перебування городян. Нагадаємо, що в Одесі посилили карантин через спалах коронавірусу: на в'їздах в місто встановили бетонні блоки.