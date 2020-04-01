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Середа, 01.04.2020

Приголомшливі кадри "пустого" Дніпра вразили користувачів мережі (Відео)

Місцеві журналісти опублікували яскраві кадри з висоти пташиного польоту, на яких показали, як живе під час карантину одне з найбільших міст країни. Незважаючи на те, що в країні постійно посилюють обмеження, багатьох не зупиняють ні вмовляння, ні штрафи. Відзначається, що в центрі міста людей практично немає, проте в зелених зонах на житлових масивах ситуація протилежна. На опублікованих кадрах видно, що в Дніпрі порожні центральні площі та парки, які традиційно є улюбленими місцями перебування городян. Нагадаємо, що в Одесі посилили карантин через спалах коронавірусу: на в'їздах в місто встановили бетонні блоки.
apostrophe.ua
Фото: Twitter
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Карантин, Днипро, Відео, Коронавірус, Пусті вулиці.
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