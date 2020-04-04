Реєстер електронних лікарняних вже готові вводити в роботу

Створення електронного реєстру листків непрацездатності дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхува.

Фонд соціального страхування України (ФССУ) заявив про готовність до запуску електронного реєстру листків непрацездатності.

"Фонд соцстрахування України спільно з Пенсійним фондом виконали всі необхідні дії із запуску електронного реєстру листків непрацездатності", - йдеться в повідомленні фонду. Зокрема, вже затверджено протокол про інформаційну взаємодію між Пенсійним фондом і ФССУ щодо ведення електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

Окрім того, здійснено тестовий обмін інформацією про електронні листки непрацездатності.

Пенсійний фонд створив електронні кабінети закладів охорони здоров'я (лікарів), страхувальників (роботодавців) і застрахованих осіб.

Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що створюються автоматично програмними засобами на підставі отриманої інформації.

Кожен запис включає відомості про тимчасово працездатну людину, унікальний номер випадку непрацездатності, номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров'я, причину й період непрацездатності, призначений режим лікування, відомості про лікаря, заклад охорони здоров'я тощо.