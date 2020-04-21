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Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження

Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження

Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження
15:44 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон долучилося до привітань Єлизавети ІІ з днем народження. Сьогодні королеві виповнюється 94 роки.

Герцоги Кембриджські побажали Її Величності щасливого святкування.

День народження Єдизавети ІІ припав на час, коли весь світ потерпає від пандемії коронавірусу. У зв'язку із цим Її Величність скасувала традиційні масові святкування, бо в сучасних умовах вважає їх недоречними. Проте це не заважає прихильникам та членам королівської родини висловлювати слова привітання в мережі. Долучилися до побажань і герцоги Кембриджські. Вони опублікували святковий допис на офіційній сторінці в інстаграмі.

Кейт та Вільям поділилися спільним фото з іменинницею. Його зробили під час екскурсії в саду Челсі минулого року, яку герцогиня організувала для королеви.

Єлизавета ІІ, як завжди, виглядає неперевершено. Вона зображена у сукні з квітковим принтом та пальті жовтого кольору. Таке вбрання Її Величність поєднала із чорними туфлями. Серед аксесуарів обрала світлі рукавички, намисто з перлин та мінімалістичні сережки. Завершила образ чорною сумочкою.

 
 
 
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Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th birthday today!

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

"Бажаємо Її Королівській Величності щасливого 94-го дня народження", – підписали фото герцоги Кембриджські.

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Також не оминули увагою свято королеви і принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою. На особистій інстаграм-сторінці подружжя поширило декілька архівних світлин з Єлизаветою ІІ, на яких вона зображена у різні періоди свого життя.

 
 
 
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Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday PA

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

"Бажаємо Її Величності дуже щасливого 94-го дня народження", – сказано в публікації.

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Королева, Кейт Мидлтон, Принц Вильям, Британський монарх.
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