Скачать
П'ятниця, 24.04.2020
В Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби
Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені
“Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
“Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу
Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу

Чехам дозволили подорожувати за кордон

Чехам дозволили подорожувати за кордон
08:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

В Чехії з 27 квітня зможуть відновити роботу магазини площею до 2,5 тис. кв. м і автошколи, а університети — відновити навчання.

У зв'язку з поліпшенням ситуації уряд Чехії знімає заборону для своїх громадян на виїзд за кордон. Раніше чехи могли залишати країну тільки в зв'язку з роботою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я країни Адама Войтеха.

“Ми (уряд) прийняли рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян в Чехії, — зазначив він. — Раніше діяли заходи, згідно з якими люди могли ходити тільки на роботу і додому, в аптеку, за продуктами харчування і ніде не затримуватися. Епідеміологічна ситуація нам дозволяє зробити це за певних умов”.

Він також зазначив, що відтепер можна виїжджати за кордон.

“Можна виїжджати за кордон, навіть у відпустку. Але кожен, хто повертається, повинен буде підтвердити негативний результат тест на коронавірус або провести два тижні на домашньому карантині”, — сказав Войтех.

Крім того, в Чехії з 27 квітня зможуть відновити роботу магазини площею до 2,5 тис. кв. м і автошколи, а університети — відновити навчання.

Головною умовою, за словами Войтеха, є те, що в громадських місцях зможуть збиратися групи до 10 осіб. Раніше поза житловими приміщеннями влади дозволяли зустрічатися тільки двом громадянам.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,7 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Чехия, Карантин, Подорожі, Коронавірус, Адам Войтех, Пом'якшення, Відкриті кордони, За кордон.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
02 Поради, як відпочити влітку в умовах пандемії
03 “Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
04 Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати
05 Популярна модель Джіджі Хадід сьогодні святкує День народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Конгрес США виділив 500 млрд доларів на порятунок економіки
Конгрес США виділив 500 млрд доларів на порятунок економіки
Чехам дозволили подорожувати за кордон
Чехам дозволили подорожувати за кордон
Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів
Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів
Яка користь лимонного соку для шкіри обличчя
Яка користь лимонного соку для шкіри обличчя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся