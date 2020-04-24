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П'ятниця, 24.04.2020
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Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів

Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів
07:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:5 років тому, 24 травня 2015 року Анджей Дуда був уперше обраний президентом Польщі, змінивши на цій посаді Броніслава Коморовського.

У Польщі 10 травня у відповідності до конституції країни мають відбутися вибори президента країни. Серед офіційних кандидатів на найвищу державну посаду зареєстровано 10 осіб, серед них одна жінка, четверо безпартійних кандидатів, а також член партії “Право і справедливість”, нині чинний польський президент Анджей Дуда. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як пише видання із посиланням на польські ЗМІ, найбільші шанси виграти вибори вже в першому турі має Анджей Дуда. Згідно з опитуваннями, віддати голос за нього готові 59% із тих, хто візьме участь у виборах. З великим відривом від Анджея Дуди з підтримкою всього 7% виборців ідуть Владислав Косіняк-Камиш з Польської селянської партії та безпартійний Шимон Головня. Як зазначила у фейсбуці політик і соціолог Малгожата Кідава-Блоньська, з огляду на нинішню ситуацію “найважливіше, щоб поляки могли взяти участь у виборах, не боячись за власне здоров’я”.

У березні пропонувалось в Польщі пропонували перенести вибори президента через пандемію.

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Все по темі:

Конституция, Карантин, Польща, Бронислав Коморовский, Анджей Дуда, Президентські вибори, 10 Травня.
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