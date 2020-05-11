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Новий тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гетжі зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим

Новий тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гетжі зустрінеться з Хабібом Нурмагомедовим
05:01 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Американець хоче довести свою перевагу в легкій вазі.

Новий тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гетжі прокоментував перемогу над співвітчизником Тоні Фергюсоном. За його словами, далі він хоче битися з Хабібом Нурмагомедовим.

“Хабіб – кращий боєць в світі, заради таких боїв я займаюся з чотирьох років. Я радий представляти США проти кращих росіян. У нього 28 перемог і жодної поразки, так що мені не потрібен інший суперник, я хочу битися з ним”, – заявив Гетжі.

“До цього я два рази програв, тому що мене били, але я продовжував веселитися. Я залишався самовдоволеним і веселився, але на цьому рівні подібне неприпустимо”.

Після закінчення поєдинку з Фергюсоном Гетжі відкинув свій пояс тимчасового чемпіона UFC, заявивши про те, що він почекає справжнього титулу.

Перші два раунди проходили в рівній боротьбі, але вже в третьому почав домінувати Гетжі, а на обличчі у Фергюсона з’явилися рани, які кровоточили.

Лише в п’ятому раунді домінування Гетжі дало плоди: серія точних і сильних ударів в обличчя Фергюсону змусила секундантів Тоні достроково зупинити поєдинок.

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Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, Чемпион UFC, Легка вага.
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