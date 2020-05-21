Ольга Герасим’юк анонсувала спецбрифінг Нацради

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відновить після карантину проведення брифінгів для представників ЗМІ за результатами своїх засідань і проведе спеціальний брифінг з питання дотримання мовних квот.

Про це сказала під час засідання 21 травня голова Національної ради Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам буде необхідно, коли завершиться карантин, відновити нашу процедуру проведення брифінгів в день засідання, коли представники медіа можуть прийти, поставити свої запитання – поточні, загальні, будь-які, - щоб вони могли керуватися нашими відповідями і поширювати не одну точку зору, як це часом зараз робиться, а мати конкретні наші коментарі. Це дуже важливо для того, щоб була інформація повною і об’єктивною», - підкреслила Герасим’юк.

Вона також додала, що дуже важливо буде мати постійні брифінги для висвітлення питання дотримання мовних квот.

«Невдовзі ми проведемо спеціальний брифінг, присвячений цій темі, бо деякі ЗМІ та деякі парламентарі некоректно висловлюються щодо Національної ради, яка, мовляв, нехтує цим своїм обов’язком – стежити за виконанням мовного закону. Мені прикро, що це виглядає так. Наш звіт доступний на сайті Національної ради. Там сказано, що минулого року було два моніторинги загальнонаціональних каналів. Тому сказати, що Національна рада знизила якийсь темп, буде явним жартом. Отже, спеціальний брифінг, детальна доповідь буде невдовзі запропонована», - зазначила голова Національної ради.

Як повідомлялося, Нацрада у період із 7 квітня по 3 травня 2020 року провела моніторинг шести загальнонаціональних каналів – це 1+1, СТБ, ICTV, “2+2”, “Україна”, “Інтер” - на предмет дотримання мовних квот.