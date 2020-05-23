Новий сезон французької Ліги 1 стартує в серпні

Керівництво французької ліги визначилося з датами старту нового сезону.

Новий сезон чемпіонату Франції з футболу стартує 22 серпня.

«Після консультацій з мовниками Mediapro, Canal+ і beIN Sports встановлені наступні дати початку сезону-2020/21: 22 серпня для Ліги 1 і 23 серпня для Ліги 2», - оголосила професійна футбольна ліга Франції.

Також зазначається, що після 17 червня оголосять календар Ліги 1.

Нагадаємо, 30 квітня чемпіонат Франції сезону 2019/20 був завершений достроково. Чемпіоном був визнаний ПСЖ.

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