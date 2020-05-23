Тренер Динамо назвав матчі, які залишили найбільше вражень

Новини спорту:Крім футболу Костюк в дитинстві займався самбо.

Тренер "Динамо" U19 Ігорь Костюк відповів на 5 запитань клубної анкети.

1. Якими видами спорту цікавитеся, крім футболу?

- Цікаві всі види спорту, особливо міжнародні змагання. Якщо говорити про вид спорту, за яким найбільше стежу, то це футнет (тенісбол).

2. У що, крім футболу, граєте, коли є така можливість?

- Футнет, настільний теніс. У теніс граю вдома з друзями та рідними. Футнет - захоплення, навіть брав участь в міжнародних змаганнях у Чехії.

3. Кому зі спортсменів або команд в інших видах спорту симпатизуєте?

- Однозначно, це Даша Білодід. Добре знайомий з її батьками, які, до речі, і тренують Дашу. Вона велика розумниця! У 17 років стала чемпіонкою світу серед дорослих (наймолодша в історії серед чоловіків і жінок). Даша - приклад для молодих спортсменів. Ще й красуня!

4. Чи займалися в дитинстві або юнацтві іншими видами спорту паралельно з футболом?

- Так, в дитинстві займався боротьбою (самбо).

5. Відвідування яких спортивних матчів або заходів залишило найбільше вражень?

- Фінал Ліги чемпіонів 2008 року "Манчестер Юнайтед" - "Челсі", якщо говорити про відвідані. А емоційно, звичайно ж, як для тренера - наш минулорічний матч з "Ювентусом".