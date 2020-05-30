Рюдігер намагається переконати Вернера перейти в Челсі

Поки форвард схиляється до варіанту з Ліверпулем.

Захисник Антоніо Рюдігер намагається переконати нападника Лейпцига Тімо Вернера перейти в Челсі.

Рюдігер і Вернер – хороші друзі з часів їх спільного виступу за Штутгарт і національну збірну Німеччини.

Челсі – один з трьох грандів Прем’єр-ліги, які зацікавлені в Тімо. Сам футболіст вважає за краще варіант з переходом в Ліверпуль.

У нинішньому сезоні Вернер забив 30 голів і віддав 12 результативних передач в 39 матчах Лейпцига у всіх турнірах.

У свою чергу, від ідеї з підписанням Тімо відмовилися в Інтері.

Челсі пішов на вимушену паузу в Прем’єр-лізі на четвертому місці в таблиці. Від лідера Ліверпуля Сині відстають на 34 очки.