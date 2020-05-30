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МОЗ готове зареєструвати препарат проти епілепсії Sabril

МОЗ готове зареєструвати препарат проти епілепсії Sabril
10:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Батьки дітей, хворих на епілепсію, зареєстрували на сайті Президента України петицію щодо прискорення реєстрації протиепілептичного препарату Sabril.

Міністерство охорони здоров’я звернулося до компанії-виробника з проханням надати документи для реєстрації протиепілептичного препарату Sabril та готове у стислі терміни його зареєструвати. Про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити конкретно по лікарському засобу Sabril, ми звернулися до компанії Sanofi, яка його виготовляє, щоб вони подали документи на реєстрацію. ...І ми відразу, в дуже стислі терміни, зареєструємо цей лікарський засіб, щоб ми могли його закуповувати, завозити на територію України офіційно. І щоб наші хворі на епілепсію могли користуватися саме цим лікарським засобом», – зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що аналогічна ситуація склалася в Україні й щодо інших лікарських препаратів, і за останній тиждень у МОЗ «зробили сім чи вісім таких звернень до різних виробників по всьому світу щодо тих препаратів, стосовно яких звертаються пацієнти».

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Як повідомлялося, 21 травня батьки дітей, хворих на епілепсію, зареєстрували на сайті Президента України петицію щодо прискорення реєстрації протиепілептичного препарату Sabril та закупівлі державою якісних протиепілептичних препаратів закордонного виробництва. Станом на 30 травня петиція набрала 4513 підписів із 25000 необхідних для її подальшого розгляду.

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МОЗ, Эпилепсия, Хвороба, Ліки, Sabril.
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