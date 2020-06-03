Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро

Контракт підписаний на 4 роки.

Камерунський нападник Карл Токо Екамбі повноцінно став гравцем Ліона. З січня нинішнього року він виступав за Ткачів на правах оренди з Вільярреала.

Французи віддали за 27-річного форварда 11,5 мільйона євро, підписавши з ним контракт на 4 роки. У складі Ліона Екамбі зіграв 12 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі і віддавши 3 результативні передачі.

Екамбі матиме право зіграти за Ліон в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який імовірно повинен відбутися в серпні. Першу гру французи виграли з рахунком 1:0.

До переходу в Вільярреал в 2018 році Екамбі виступав у Франції за ФК Париж, Сошо і Анже.

Чемпіонат Франції був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Ліон фінішував на сьомому місці і не потрапив в єврокубки.