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Танці з зірками: Григорій Чапкіс став третім суддею проєкту

Танці з зірками: Григорій Чапкіс став третім суддею проєкту
16:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Українське танцювальне шоу "Танці з зірками" вже цієї осені вражатиме всіх шанувальників та учасників проєкту. Поки всі очікують на зірок, що танцюватимуть з партнерами-хореографами, організатори називають імена всіх суддів. Відтак, третім суддею шоу став легенда танцювального паркету Григорій Чапкіс.

90-річний народний артист України та легенда української хореографії Григорій Чапкіс займе крісло третього судді нового сезону проєкту "Танці з зірками". Вже цією осені разом із балериною Катериною Кухар та хореографом Владом Ямою Танці з зірками: відомо, хто став другим суддею на проєкті у новому сезоні вони оцінюватимуть роботу пар на паркеті. Варто додати, що Чапкіс вже неодноразово з'являвся в проєкті в якості члена журі.

"І ми знову зустрінемося з вами. Я впевнений, я знаю, я гарантую, що цей сезон буде кращим, ще яскравішим, цікавішим. Це свято принесе нам радість зустрічей з дуже цікавими людьми і талановитими артистами – вже знайомими і новими зірками, і теми, які вразять вас своїм мистецтвом в новому шоу", – прокоментував свою участь в суддівстві Григорій Чапкіс.

 
 
 
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#Чапкис#лучшийхореограф#Украина#Киев#

Допис, поширений Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Варто додати, що вже найближчим часом шанувальники танцювального проєкту дізнаються імена зірок, які долучаться до шоу. Серед імовірних претендентів в мережі вже називали Настю Каменських, Славу Камінську та інших. Хто буде на шоу насправді – дізнаємось згодом.

"Танці з зірками 2019" : MARUV повертається

Зокрема, новий сезон "Танців з зірками" може проходити у незвичному для всіх форматі через пандемію коронавірусу. Можливо, у залі вже не буде глядачів, а самі судді та учасники змушені будуть дотримуватись соціальної дистанції.

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Танці з зірками, Григорий Чапкис.

Автор:

Телеграф
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