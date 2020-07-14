Танці з зірками: Григорій Чапкіс став третім суддею проєкту

Українське танцювальне шоу "Танці з зірками" вже цієї осені вражатиме всіх шанувальників та учасників проєкту. Поки всі очікують на зірок, що танцюватимуть з партнерами-хореографами, організатори називають імена всіх суддів. Відтак, третім суддею шоу став легенда танцювального паркету Григорій Чапкіс.

90-річний народний артист України та легенда української хореографії Григорій Чапкіс займе крісло третього судді нового сезону проєкту "Танці з зірками". Вже цією осені разом із балериною Катериною Кухар та хореографом Владом Ямою Танці з зірками: відомо, хто став другим суддею на проєкті у новому сезоні вони оцінюватимуть роботу пар на паркеті. Варто додати, що Чапкіс вже неодноразово з'являвся в проєкті в якості члена журі.

"І ми знову зустрінемося з вами. Я впевнений, я знаю, я гарантую, що цей сезон буде кращим, ще яскравішим, цікавішим. Це свято принесе нам радість зустрічей з дуже цікавими людьми і талановитими артистами – вже знайомими і новими зірками, і теми, які вразять вас своїм мистецтвом в новому шоу", – прокоментував свою участь в суддівстві Григорій Чапкіс.

Переглянути цей допис в Instagram #Чапкис#лучшийхореограф#Украина#Киев# Допис, поширений Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis) 9 Жов 2018 р. о 1:11 PDT

Варто додати, що вже найближчим часом шанувальники танцювального проєкту дізнаються імена зірок, які долучаться до шоу. Серед імовірних претендентів в мережі вже називали Настю Каменських, Славу Камінську та інших. Хто буде на шоу насправді – дізнаємось згодом.

Зокрема, новий сезон "Танців з зірками" може проходити у незвичному для всіх форматі через пандемію коронавірусу. Можливо, у залі вже не буде глядачів, а самі судді та учасники змушені будуть дотримуватись соціальної дистанції.