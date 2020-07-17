Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ 18 липня стане першим британським монархом, який перебуватиме на троні вже впродовж 25 тисячі днів.

Саме у суботу, 18 липня, вона відзначить цю круглу дату.

Після неочікуваної смерті її батька короля Георга VI, 6 лютого 1952 року 25-річна принцеса Єлизавета зійшла на трон королеви.

У 2015 році вона побила рекорд Британії з найдовшого перебування на троні своєї прабабусі королеви Вікторії, яка перебувала на троні впродовж 63 років і 216 днів (або 23 226 днів, 16 годин і 30 хвилин)

Нагадаємо, що 20 листопада 1947 Єлизавета одружилася з лейтенантом Філіпом Маунтбеттеном (род. 10 червня 1921), сином грецького принца Андрія, який отримав титул герцога Единбурзького. 20 листопада 2017 Єлизавета II і Філіп відзначили платинову весілля - з моменту укладення їхнього шлюбу минуло 70 років. Цей королівський шлюб є найдовшим в історії. У їхній родині народилося четверо дітей.

Серед інтересів королеви - розведення собак (серед них коргі, спанієлі та лабрадори), фотографія, верхова їзда, а також подорожі. Єлизавета II, підтримуючи свій престиж глави Співдружності, дуже активно подорожує по своїх володіннях, а також буває і в інших країнах світу. На її рахунку більше 325 зарубіжних візитів (за час свого царювання Єлизавета відвідала більше 130 країн). З 2009 року почала займатися садівництвом. Крім англійської також вільно володіє французькою мовою.