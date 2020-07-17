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Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
14:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ 18 липня стане першим британським монархом, який перебуватиме на троні вже впродовж 25 тисячі днів.

Саме у суботу, 18 липня, вона відзначить цю круглу дату.

Після неочікуваної смерті її батька короля Георга VI, 6 лютого 1952 року 25-річна принцеса Єлизавета зійшла на трон королеви.

У 2015 році вона побила рекорд Британії з найдовшого перебування на троні своєї прабабусі королеви Вікторії, яка перебувала на троні впродовж 63 років і 216 днів (або 23 226 днів, 16 годин і 30 хвилин)

Нагадаємо, що 20 листопада 1947 Єлизавета одружилася з лейтенантом Філіпом Маунтбеттеном (род. 10 червня 1921), сином грецького принца Андрія, який отримав титул герцога Единбурзького. 20 листопада 2017 Єлизавета II і Філіп відзначили платинову весілля - з моменту укладення їхнього шлюбу минуло 70 років. Цей королівський шлюб є найдовшим в історії. У їхній родині народилося четверо дітей.

Серед інтересів королеви - розведення собак (серед них коргі, спанієлі та лабрадори), фотографія, верхова їзда, а також подорожі. Єлизавета II, підтримуючи свій престиж глави Співдружності, дуже активно подорожує по своїх володіннях, а також буває і в інших країнах світу. На її рахунку більше 325 зарубіжних візитів (за час свого царювання Єлизавета відвідала більше 130 країн). З 2009 року почала займатися садівництвом. Крім англійської також вільно володіє французькою мовою.

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Єлизавета ІІ.

Автор:

Телеграф
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