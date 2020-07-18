США продасть Україні 16 патрульних катерів

Катери Mark VI отримають Військово-морські сили України.

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-морських сил Збройних сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну.

Катери Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Mk VI — бойовий катер виробництва SAFE Boats International, США.

Катер має довжину по ватерлінії майже 24 метри, а найбільшу довжину 26 метрів. Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами і забезпечує катеру максимальну швидкість для тривалого застосування 35 вузлів і максимальну швидкість для короткочасного застосування 41 вузол. Дальність ходу нового катера на крейсерській швидкості у 30 вузлів близько 600 миль.

Катер озброєний двома автоматичними 25 мм артустановками від BAE Systems «Rafael Mk 38 Mod 2», у яких є можливість дистанційного керування. З кулеметів будуть встановлені кілька примірників 7.62 і 12.7 мм автоматичні кулемети, встановлені на турелях. Рубка Mk VI забезпечена конструктивним захистом, в якому особовий склад буде розміщуватися в протиударних спецкріслах. Нові катери матимуть великий запас для модернізації і установки спеціального обладнання, підводних і надводних апаратів, розміщення поранених при виконанні евакуації і транспортуванні, цивільних і військових при виконанні різних завдань.

На Mark VI встановлено сучасні системи спостереження за морською обстановкою і виявлення противника. Він захищений бронею. Водотоннажність катера становить усього 65 тонн, що робить його дуже маневреним. Водночас Mark VI стійкий до хвилювань моря. Однією з його особливостей є те, що він може ефективно вести прицільний вогонь на ураження по морських цілях навіть під час шторму.

Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.