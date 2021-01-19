В Україні введуть черговий податок на авто: за що платитемо

До 1 лютого 2021 року в Україні буде запроваджено податок на автомобілі в розмірі 25 тис. гривень.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.



Податковий кодекс зобов'язує платити податок громадян, чиї авто дорожче 2,2 млн гривень і молодше 5 років.

Дані плати включать в себе штраф за прострочений платіж. Є пільговий період в розмірі 60 днів, а далі нараховується додатковий відсоток податку. Отже, якщо заплатити в перші 90 днів - плюс 10% до штрафу, після 90 днів - 20%.

Також нові заходи включать в себе право на арешт майна в разі несплати податку. Відзначається, що можна буде користуватися транспортним засобом, але продати або переоформити на іншу людину буде заборонено. Податківці залишили за собою право продати автомобіль і засобами з його вартості покрити борг, а «здачу» повернути власнику машини.

Раніше «Телеграф» повідомляв, що власники великих будинків та квартир будуть платити додаткові податки.