Ходорковський похвалив Зеленського і порівняв Путіна з убитим лідером Чаду

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський в своєму Facebook прокоментував, що думає щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на Донбасі.

Ходорковський порівняв Путіна з президентом Республіки Чад Ідрісом Дебі, якого днями вбили під час військових дій на півночі його держави. Він помітив, що обом президентам по 68 років, обидва вихідці зі спецслужб, а на чолі держав вони пробули майже по 30 років, змінивши закони, щоб переобиратися знову.

Втім, за словами Ходорковського, навряд чи у Путіна і Дебі однакові долі.

"Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Хороша спроба, але так легко, як в Чаді не вийде", - написав російський політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент Росії Володимир Путін знає про пропозицію українського президента Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.