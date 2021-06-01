Китайцям дозволили мати трьох дітей, але ті не поспішають заводити навіть другу: в чому причина

Китайський уряд стурбувався старінням суспільства і дозволив сім'ям мати до трьох дітей. Такий крок, як вони сподіваються, дозволить поліпшити демографічну ситуацію в країні, яка в свою чергу загрожує занадто великим навантаженням на економіку.

Ситуація з населенням в Китаї з урахуванням державного планування надана в статті на сайті NBCnews, переклад якої ми пропонуємо вам для ознайомлення.

Все говорить про різке зниження народжуваності в найгустонаселеній країні світу.

Комуністична партія ввела обмеження на народжуваність в 1980 році, щоб стримати зростання населення. Сьогоднішні цифри, що показують скорочення населення, є результатом відомої політики однієї дитини.

У понеділок державні ЗМІ повідомили, що Китай дозволить парам мати трьох дітей через побоювання, що число людей працездатного віку в найбільш густонаселеній країні світу занадто швидко скорочується.

Інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що зміну закону було схвалено на засіданні Політбюро Комуністичної партії під головуванням президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Ця новина з’явилася після публікації даних перепису населення, які показали, що працездатне населення Китаю за останнє десятиріччя скоротилося, в той час як кількість людей старше 65 років зросла, додавши навантаження на економіку і суспільство. Експерти попереджають, що такий поворот може стати серйозною загрозою для амбітних економічних цілей Китаю.

"Політика народжуваності буде і далі поліпшуватися. Цей дозвіл мати трьох дітей буде супроводжуватися підтримкою з боку держави, що допоможе поліпшити структуру населення Китаю", - повідомляє агентство Сіньхуа.

З моменту введення заборони на народження другої дитини, пари, які не дотримувалися цього закону про планування сім'ї, позбавлялися роботи і піддавалися штрафам. У деяких випадках матерів примушували робити аборт або піддавали стерилізації.

Обмеження були ослаблені в 2015 році після закликів змінити політику однієї дитини на тлі уповільнення економічного зростання і попереджень про економічні проблеми, які можуть виникнути через старіння населення. Потім сім'ям дозволили мати до двох дітей на сім'ю.

Однак лібералізація політики не змогла оживити падіння народжуваності в країні. Перепис 2020 року показав, що в минулому році народилося 12 мільйонів дітей. У порівнянні з 14,65 мільйонів в 2019 році помітно зниження народжуваності на 18%. Китай опустився майже до шістдесятирічного мінімуму.

Тим часом, кількість літніх людей зросла до 18,7 % від загального числа, в порівнянні з 13,26 % десять років тому і приблизно 10 % у 2000 році.

Деякі експерти попередили, що пропозиція уряду, швидше за все, не увінчається успіхом, тому що він (уряд – прим.ред.) не визнає причин різкого зниження народжуваності в Китаї. "Людей стримує не обмеження на наявність двох дітей, а неймовірно висока вартість виховання дітей в сьогоднішньому Китаї", - заявив агентству Рейтер Іфей Лі, соціолог з Нью-Йоркського університету в Шанхаї. "Ефективна політика повинна була забезпечити більше соціальної підтримки і збільшення добробуту. Просто зняття обмежень навряд чи істотно змінить чиїсь розрахунки ".

30-річна Чжан Сінюй погодилася з цим, додавши, що тягар материнства, покладений на жінок в Китаї, занадто великий для неї, щоб мати другу дитину, не кажучи вже про третю.

"В основному жінки несуть відповідальність за виховання дітей", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста. "І це суспільство не надало жінкам особливої підтримки. Так насправді, якби чоловіки могли більше робити для виховання дитини або якби сім'ї могли приділяти більше уваги жінкам, у яких тільки що народилися діти, насправді багато жінок могли б мати другу дитину ".

Багато коментарів у китайській соціальній мережі Weibo підтверджують ці заяви.

"Питання не в тому, скільки дітей мати. Питання в тому, чи можна знизити вартість догляду за дітьми", - написав @Kain_Yang.

Агентство Сіньхуа повідомило, що нова політика буде спрямована на усунення "глибоких і широкомасштабних" факторів, які заважають парам заводити більше дітей, але не уточнює, як це буде зроблено.

Глава китайської групи Amnesty International Джошуа Розенцвейг розкритикував Китай за його політику, назвавши її "агресивною і каральною".

"Відповідно до такої політики пари як і раніше можуть бути покарані за свої рішення щодо народження дітей, - йдеться в заяві Розенцвейг. - Кожен, незалежно від сімейного стану, повинен мати право на сексуальні та репродуктивні права, в тому числі на те, завагітніти чи ні, і коли це зробити".