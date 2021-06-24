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Четвер, 24.06.2021
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Час перемагати! Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver

Час перемагати! Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver
Оновлено 15:10 Сьогодні Телеграф

Збірна України вперше в історії вийшла у плей-офф Євро і як ніколи потребує підтримки своїх вболівальників! Готовий зарядити нашу команду на перемогу? Тоді приходь на Спортивну площу до ТРЦ Gulliver, де 29 червня офіційний партнер національної збірної Parimatch організовує трансляцію матчу нашої команди на Євро 2020.

Збірна України зіграє зі Швецією (початок о 22:00) у Глазго, а у тебе є можливість подивитися цей матч разом з усією країною. Приходь з друзями та сім’єю до фан-зони, ваша підтримка дуже важлива для збірної!

Також на тебе чекає вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Свято починається о 19:00 з трансляції матчу Англія - Німеччина. Звичайно, що вхід вільний. Проведи цей вечір разом з усіма вболівальниками та заряди Україну на перемогу!

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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