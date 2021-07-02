Китай будує в пустелі суперсекретний аеродром для випробування космічної зброї: з'явилися фото зі супутника

Останні дані, отримані урядовими та комерційними агенціями західних країн, говорять про те, що Китай семимильними кроками освоює нові космічні та інші високі технології. Робота ведеться під грифом секретно і під контролем влади КНР.

Недавня стаття на сайті "National Public Radio" розповідає про те, що стало відомо про будівництво секретного аеродрому у віддаленому куточку Китаю. "Телеграф" пропонує вам для ознайомлення переклад цього матеріалу.

На супутникових знімках видно, що Китай розширює свій таємничий аеродром у віддаленому куточку китайської пустелі, в сотнях миль від найближчих міст. Масивна злітно-посадкова смуга довжиною три милі цього об'єкта мимоволі нагадує нам американську "Зону 51" (Це військова база, розташована в США на півдні штату Невада, в 133 км на північний захід від Лас-Вегаса. Імовірно, використовується для експериментальних тестів новітніх літальних апаратів і систем озброєння. - прим.ред.).

Про існування аеродрому стало відомо кілька років тому. Але, зараз, схоже, майданчик стали посилено розширювати. На супутникових знімках, наданих комерційною компанією "Maxar", ексклюзивно для "NPR", видно близько десятка великих бетонних будівель, що будуються недалеко від злітно-посадкової смуги. Будинки знаменують собою значні зміни на аеродромі, на якому до цих пір не було постійного житла.

"Я думаю, що ми спостерігаємо за тим, як облаштовується досить важливий об'єкт для військової космічної галузі Китаю, який швидко зростає", - каже Анкіта Панда, старший науковий співробітник "Фонду Карнегі за міжнародний мир", який відстежує там всі космічні питання. Злітно-посадкова смуга на краю колишнього китайського полігону для випробувань ядерної зброї в повіті Лоп-Нур Баян-Гол-Монгольського автономного округу виникла з нізвідки в 2016 році. Спостерігачі вважають, що в 2020 році Китай посадив там "космічний літак" високого ступеня секретності.

Супутникові знімки, зроблені в лютому 2020 роки (ліворуч) і 28 червня 2021 роки (праворуч) показують нове будівництво. "Maxar Technologies"

Ніхто точно не знає, як виглядає космічний літак, але він, ймовірно, нагадує космічні шатли, які використовувалися для доставки американських астронавтів на орбіту, хіба що він меншого розміру.

"Я б сказав, що він безумовно не достатньо великий, щоб в ньому літали люди", - каже Джонатан Макдауелл, астроном з Центру астрофізики Гарварда і Смітсонівського інституту, що відслідковує супутники і космічні кораблі.

"Америка має пару подібних космічних літаків", - каже Макдауелл. Ці космічні кораблі, відомі як X-37b, виконують секретні місії ВВС. Макдауелл вважає, що програма X-37b, ймовірно, використовується для тестування передових технологій для військових супутників.

Американський військовий X-37b, невеликий космічний літак, який використовується для секретних досліджень. Джеремі Вебстер / "Air Force Media"

"Він використовується в якості дослідницької платформи, яка запускає експерименти в космос, а потім в більшості випадків повертає назад, щоб їх можна було виправити, поліпшити і знову запустити", - говорить він.

Крім приземлення китайського космічного літака в вересні минулого року, злітно-посадкова смуга була тихою. На одному кінці є щось схоже на модульні причепи, можливо, тимчасове житло на ті рідкісні випадки, коли наземна бригада повинна бути на місці.

Але нові споруди, які зараз будуються, вказують на те, що роль злітно-посадкової смуги буде розширюватися. "Здається, це вже щось більше, ніж просто місце для тимчасових дослідних відряджень", - каже Макдауелл.

На аеродромі є довга злітно-посадкова смуга, яка, як вважають, використовувалася для посадки космічного літака Китаю в 2020 році. "Maxar Technologies"

Знімки "Maxar" разом із зображеннями комерційної компанії "Planet" припускають, що будівництво почалося влітку 2020 року, приблизно в той час, коли космічний літак відправився в політ. Анкіта Панда, старший науковий співробітник "Фонду Карнегі за міжнародний мир", заявляє, що будівлі схожі на ті, що бачили на інших китайських військових об'єктах. Але незрозуміло, для чого вони будуть використовуватися. "Це можуть бути робочі приміщення для офіцерів, якщо це дійсно місце, яке буде постійною військовою базою", - говорить він. "Житло – це ще один варіант використання нових будівель".

Як би там не було, дослідник Панда впевнений, що гігантська злітно-посадкова смуга посеред пустелі незабаром стане більш завантаженою. Її віддалене розташування робить її ідеальним місцем для тестування надсекретного обладнання.

"Атмосферні літаки, висотні літаки, висотні дрони, потенційні бомбардувальники, інші експериментальні літаки", - говорить він. "Випробування всього того, в чому, як ви знаєте, можна звинуватити Сполучені Штати в зв'язку з їх "Зоною 51"".

Посольство Китаю в Вашингтоні відмовилося коментувати що-небудь відносної цього майданчика. Зі свого боку, Анкіта Панда каже, що буде стежити за новими технологіями, які будуть демонструватися на майбутніх військових парадах. Це може дати ключ до розгадки того, над чим китайський уряд працює на своєму новому об'єкті в пустелі.