Окупанти більше десятка разів обстріляли позиції ЗСУ - два українських бійця отримали поранення

На Донбасі противник 11 разів за добу порушив режим тиші, що призвело до поранення двох українських бійців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 8:00 понеділка на сторінці в соцмережі Facebook.

Відповідно до зведення, бойовики поблизу Новозванівки вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також повідомляється, що ворог біля Кримського обстрілював позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, чотири рази окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібру біля Нью-Йорка, а також станкових протитанкових гранатометів.

Біля Причепилівки НВФ три рази обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Південного по українських позиціях стріляли з станкових протитанкових гранатометів.

У Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення, інший - бойову травму. Постраждалі знаходяться в лікувальному закладі. Стан поранених - середньої тяжкості.

Станом на ранок 26 липня було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в районі Причепилівка українські позиції були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів.

За інформацією штабу, з початку цієї доби бойових втрат серед українських військових немає.

Як писав "Телеграф", 25 липня бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілу з станкових гранатометів отримав осколкові поранення український захисник.