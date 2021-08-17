Гороскоп на 17 серпня: Дівам варто реалізувати давні плани, а Овнам — слухати інтуїцію

Астрологічний прогноз на вівторок, 17 серпня.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 17 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні у вас повна свобода дій і повна відповідальність за свої вчинки. Відмінний день для планування. Варто частіше прислухатися до своєї інтуїції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Запрограмуйте себе на успіх. Скажіть собі: "Я все зможу". Увечері корисно буде зайнятися духовними практиками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У такі дні не варто відсиджуватися всередині зони комфорту. Вдалий день для покупок, відкриття рахунку в банку, оформлення кредиту.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день вашим кращим другом стане дисципліна. Пам'ятайте про те, що в робочий час потрібно працювати. Відкладіть соціальні мережі, інтернет-серфінг. Займіться справами, адже це досить продуктивний день.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні можливі сварки з близькими людьми. Бажано в цей день бути чуйними. Астрологи рекомендують не ігнорувати прохання колег про допомогу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Прийшов час для реалізації давніх планів. Є ризик зробити помилку в любовній сфері. У цьому випадку не варто слухати інтуїцію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила в досить сприятливому положенні. Варто проявити ініціативу тим, хто знаходиться в пошуках любові. Не будуйте далеких планів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день відмінно підійде для планування найближчого майбутнього: відпустки, зустрічей з близькими і романтичних побачень. Складні питання потрібно ненадовго відкласти: осяяння прийде трохи пізніше, тому не варто поспішати з реалізацією геніальних ідей: в них можуть бути грубі похибки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не можна відкладати на потім важливі справи. Намагайтеся не змінювати плани в останню секунду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День може стати енергетичним випробуванням. Астрологи радять сьогодні утриматися від запозичень і боргових зобов'язань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це день рефлексії. Вас можуть почати хвилювати питання, що стосуються минулих помилок. Не рийтеся в минулому, а спрямуйте погляд у майбутнє. У спілкуванні з незнайомими людьми проявляйте тактовність.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Раз на рік і палиця стріляє. Ці слова якнайкраще характеризують сьогоднішній день. Слухайте своє серце.