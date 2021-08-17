Порахують кожну копійку: астрологи назвали найжадібніші знаки Зодіаку

Астрологи попереджають, що у деяких знаків Зодіаку патологічна жадібність закладена в характері.

Не секрет, що знак Зодіаку, під яким ми народилися, визначає наш характер. Наприклад, деякі знаки можуть бути більш скупими, ніж інші. Астрологи назвали трійку головних скупердяїв за знаком Зодіаку.

Козеріг

Козеріг у нас на першому місці в списку головних жаднюг Зодіаку. Якщо побачите людину, яка в темній кімнаті перераховує свої грошики, знайте — це Козеріг. Цей знак ніколи не пробачить навіть найменшого обов'язку, і на щедрі подарунки від нього теж не варто розраховувати.

Рак

Рак — це саме та людина, яка готова витратити зайву годину для того, щоб дійти до супермаркету, де хліб буде на пару копійок дешевше. З грошима розлучається дуже важко. Неохоче витрачається навіть на себе.

Терези

Терези ніколи не витратять велику суму, попередньо все не зваживши 10 разів. Вони завжди планують витрати заздалегідь і дуже засмучуються, якщо витрати навіть трохи перевершують очікувані.

Раніше "Телеграф" публікував гороскоп, який астролог склала на тиждень 16-22 серпня.