Гороскоп на 20 серпня: Козерогам варто зробити невелику паузу в справах, а Близнюкам можна вирушати за покупками

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 20 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 20 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день для тих, хто будує плани на майбутнє, в тому числі й вельми віддалене. Однак доведеться потрудитися, щоб досягти поставлених цілей. Вірогідні грошові надходження.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Відмінний день для знайомств і зустрічей. Справ буде більше, ніж зазвичай, але навряд чи ви станете скаржитися на втому. З’явиться шанс спокійно розібратися в складній ситуації, та вирішити накопичені проблеми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День дарує можливість завершити справи, розпочаті раніше, вирішити накопичені проблеми. З’являться нові плани, що стосуються поїздок, дозвілля, хобі. Можна робити покупки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Непросто буде уникнути розбіжностей і суперечок, поет ому зірку радять тримати себе в руках. Вечір — слушний час для спілкування з найближчими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви встигнете зробити багато корисного, проте намагайтеся не витрачати час на порожні розмови. Не виключені зустрічі, які піднімуть настрій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

З’явиться можливість зав’язати знайомства, які виявляться дуже корисними, в тому числі з професійної точки зору. У Вас буде багато справ, які потребують уваги. Не переживайте, Ви зі все впораєтеся, головне не поспішати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливі затримки в справах, розбіжності, які завадять вам вчасно завершити розпочате. Однак це не привід нервувати і псувати собі настрій. Друга половина дня — вдалий час для розмов.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Варто поспішити, бо особливо вдалою буде перша половина дня. А ось емоційний фон нестабільний: хвилювання буде відволікати від важливих справ. Постарайтеся розслабитися і спокійно робити свої справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День відмінно підходить для того, щоб обговорювати плани на майбутнє. Корисно повернутися до того, чим ви займалися раніше: навчання, хобі, читання книги. День також підходить для зустрічей з друзями, вечірок, поїздок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Дозвольте собі зробити невелику паузу в справах; вам корисно буде відволіктися. Щоб вирішити якусь проблему, варто прислухатися до порад, які дають старі знайомі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

З грошима варто бути обережнішими. Перш ніж робити покупки, порадьтеся з людьми, досвіду яких довіряєте. Можливі знайомства, які започаткують романтичних стосунків.

Риби (20 лютого — 20 березня)

20 серпня важливо правильно оцінити і свої можливості, і бажання оточуючих допомогти вам. Це дозволить уникнути даремних очікувань і помилкових надій. Відповідний день для спілкування з друзями.