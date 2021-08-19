Гороскоп на 20 серпня: Козерогам варто зробити невелику паузу в справах, а Близнюкам можна вирушати за покупками
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Астрологічний прогноз на п’ятницю, 20 серпня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 20 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Хороший день для тих, хто будує плани на майбутнє, в тому числі й вельми віддалене. Однак доведеться потрудитися, щоб досягти поставлених цілей. Вірогідні грошові надходження.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Відмінний день для знайомств і зустрічей. Справ буде більше, ніж зазвичай, але навряд чи ви станете скаржитися на втому. З’явиться шанс спокійно розібратися в складній ситуації, та вирішити накопичені проблеми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День дарує можливість завершити справи, розпочаті раніше, вирішити накопичені проблеми. З’являться нові плани, що стосуються поїздок, дозвілля, хобі. Можна робити покупки.
Рак (22 червня — 22 липня)
Непросто буде уникнути розбіжностей і суперечок, поет ому зірку радять тримати себе в руках. Вечір — слушний час для спілкування з найближчими.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Ви встигнете зробити багато корисного, проте намагайтеся не витрачати час на порожні розмови. Не виключені зустрічі, які піднімуть настрій.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
З’явиться можливість зав’язати знайомства, які виявляться дуже корисними, в тому числі з професійної точки зору. У Вас буде багато справ, які потребують уваги. Не переживайте, Ви зі все впораєтеся, головне не поспішати.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Можливі затримки в справах, розбіжності, які завадять вам вчасно завершити розпочате. Однак це не привід нервувати і псувати собі настрій. Друга половина дня — вдалий час для розмов.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Варто поспішити, бо особливо вдалою буде перша половина дня. А ось емоційний фон нестабільний: хвилювання буде відволікати від важливих справ. Постарайтеся розслабитися і спокійно робити свої справи.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День відмінно підходить для того, щоб обговорювати плани на майбутнє. Корисно повернутися до того, чим ви займалися раніше: навчання, хобі, читання книги. День також підходить для зустрічей з друзями, вечірок, поїздок.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Дозвольте собі зробити невелику паузу в справах; вам корисно буде відволіктися. Щоб вирішити якусь проблему, варто прислухатися до порад, які дають старі знайомі.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
З грошима варто бути обережнішими. Перш ніж робити покупки, порадьтеся з людьми, досвіду яких довіряєте. Можливі знайомства, які започаткують романтичних стосунків.
Риби (20 лютого — 20 березня)
20 серпня важливо правильно оцінити і свої можливості, і бажання оточуючих допомогти вам. Це дозволить уникнути даремних очікувань і помилкових надій. Відповідний день для спілкування з друзями.
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