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Гороскоп на 20 августа: Козерогам стоит сделать небольшую паузу в делах, а Близнецам можно отправляться за покупками

Автор
А. Барабан
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Гороскоп на 20 августа: Козерогам стоит сделать небольшую паузу в делах, а Близнецам можно отправляться за покупками Новость обновлена 20 августа 2021, 09:03

Астрологический прогноз на пятницу, 20 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для тех, кто строит планы на будущее, в том числе и весьма отдаленное. Однако придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Вероятны денежные поступления.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Отличный день для знакомств и встреч. Дел будет больше, чем обычно, но вряд ли вы станете жаловаться на усталость. Появится шанс спокойно разобраться в сложной ситуации, решить накопившиеся проблемы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День дарит возможность завершить дела, начатые раньше, решить накопившиеся проблемы. Появятся новые планы, касающиеся поездок, досуга, хобби. Можно делать покупки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Непросто будет избежать разногласий и споров, поэт ому звезду советуют держать себя в руках. Вечер – подходящее время для общения с самыми близкими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы успеете сделать много полезного, однако старайтесь не тратить время на пустые разговоры. Не исключены встречи, которые поднимут настроение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Появится возможность завязать знакомства, которые окажутся весьма полезными, в том числе с профессиональной точки зрения. У Вас будет много дел, требующих внимания. Не переживайте, Вы со все справитесь, главное не спешить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможны задержки в делах, разногласия, которые помешают вам вовремя завершить начатое. Однако это не повод нервничать и портить себе настроение. Вторая половина дня – подходящее время для разговоров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стоит поспешить, потому что особенно удачной будет первая половина дня. А вот эмоциональный фон нестабилен: волнение будет отвлекать от важных дел. Постарайтесь расслабиться и спокойно делать свои дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День отлично подходит для того, чтобы обсуждать планы на будущее. Полезно вернуться к тому, чем вы занимались раньше: учеба, хобби, чтение книги. День также подходит для встреч с друзьями, вечеринок, поездок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Позвольте себе сделать небольшую паузу в делах; вам полезно будет отвлечься. Чтобы решить какую-то проблему, стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые.

Водолей (20 января — 19 февраля)

С деньгами стоит быть осторожнее. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете. Возможны знакомства, которые положат начало романтическим отношениям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

20 августа важно правильно оценить и свои возможности, и желание окружающих помочь вам. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Подходящий день для общения с друзьями. 

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