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Гороскоп на 21 серпня: Близнюкам варто розібратися з проблемами, а Терезам - не провокувати навколишніх

Автор
Т. Кармазіна
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Гороскоп на 21 серпня: Близнюкам варто розібратися з проблемами, а Терезам - не провокувати навколишніх Новина оновлена 20 серпня 2021, 18:27

Астрологічний прогноз на суботу, 21 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 21 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не поспішайте сліпо довіряти оточуючим. Серед колег і товаришів можуть бути недоброзичливці. Найкраще провести день в спокої.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чим менше ви проявлятимете в цей день егоїзму, тим буде краще. Гарний час для шопінгу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки обіцяють вдалий день для того, щоб розібратися з проблемами. Ідеальний час, щоб розібратися з тими справами, які надовго були відкладені в довгий ящик.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки в сприятливому положенні. Найлегше в такі періоди живеться людям з великими амбіціями і грандіозними планами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки допоможуть вам в любовній сфері. День ідеально підходить для побачень і знайомств, а також для ділових зустрічей, співбесід, переговорів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день найважливіше фокусуватися на вирішенні проблем, а не на аналізі причин, через які вони з’явилися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся не провокувати навколишніх на негативні емоції. Це може призвести до великих проблем. Кожен крок повинен бути обдуманим, інакше проблем не уникнути.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся займатися звичними справами і не ухилятися від роботи. Найважливіша сфера життя — фінансова. Займіться закриттям боргів, шопінгом в інтернеті.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Наближаються щасливі події, і рекомендується зробити зусилля, щоб знайти своє щастя. Прагнення до перемоги допоможе відкинути будь-які сумніви на шляху до успіху.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це прекрасний день для любовної сфери. Велика ймовірність познайомитися з цікавою людиною в інтернеті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не зачиняйтеся від світу і від людей. Зараз не час, щоб пасувати перед труднощами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цей день бажано більше відпочивати і не відмовлятися від приємних для душі занять. Життя саме почне налагоджуватися в кращу сторону.

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