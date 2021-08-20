Гороскоп на 21 августа: Близнецам стоит разобраться с проблемами, а Весам - не провоцировать окружающих

Астрологический прогноз на субботу, 21 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не спешите слепо доверять окружающим. Среди коллег и товарищей могут быть недоброжелатели. Лучше всего провести день в спокойствии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем меньше вы будете проявлять в этот день эгоизма, тем будет лучше. Хорошее время для шопинга.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды обещают удачный день для того, чтобы разобраться с проблемами. Идеальное время, чтобы разобраться с теми делами, которые надолго были отложены в долгий ящик.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды в благоприятном положении. Легче всего в такие периоды живется людям с большими амбициями и грандиозными планами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды помогут вам в любовной сфере. День идеально подходит для свиданий и знакомств, а также для деловых встреч, собеседований, переговоров.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день важнее всего фокусироваться на решении проблем, а не на анализе причин, из-за которых они появились.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь не провоцировать окружающих на негативные эмоции. Это может привести к большим проблемам. Каждый шаг должен быть обдуманным, иначе проблем не избежать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь заниматься привычными делами и не отлынивать от работы. Самая важная сфера жизни — финансовая. Займитесь закрытием долгов, шопингом в интернете.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Приближаются счастливые события, и рекомендуется сделать усилия, чтобы обрести свое счастье. Стремление к победе поможет отбросить всякие сомнения на пути к успеху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для амурной сферы. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не закрывайтесь от мира и от людей. Сейчас не время, чтобы пасовать перед трудностями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день желательно больше отдыхать и не отказываться от приятных для души занятий. Жизнь сама начнет налаживаться в лучшую сторону.