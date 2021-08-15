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Воскресенье, 15.08.2021
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Бизнес-гороскоп на неделю: у Дев идеальное время для обучения, а Скорпионам помогут вдохновляющие цитаты

Бизнес-гороскоп на неделю: у Дев идеальное время для обучения, а Скорпионам помогут вдохновляющие цитаты
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

В сфере денег и работы Овнов ожидают некоторые испытания, но они справятся с ними на пять с плюсом. Сейчас лучше не нервничать, не конфликтовать. Можно попробовать найти новое увлечение.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов начинается время, когда удача сама пойдет к ним в руки. На этой неделе полезно будет общаться с приятными и добрыми людьми. Сейчас нужно в первую очередь здраво оценивать свои возможности, не рисковать.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов начинается идеальное время для шопинга и покупки дорогостоящих вещей. Можно даже задуматься о приобретении недвижимости. Возможны легкие кризисные ситуации, но они быстро себя исчерпают.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Денежная удача улыбнется тем, кто занимается ремонтов техники. Творческих Раков ожидает небольшой застой.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов на этой неделе ожидается много неотложных трат. Денежная удача в период с 16 по 22 число может покинуть тех, кто мыслит стереотипно.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

У Дев начинается время, идеально подходящее для обучения. Этим людям звезды подарят феноменальную память и внимание. Наступило идеальное время, чтобы перенять привычки успешных людей. Импозантный внешний вид спровоцирует рост доверия.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Это очень благоприятная неделя для Весов в финансовом плане. Уже с первых минут понедельника Весам будет везти. У них повысится работоспособность, продуктивность и появится творческий запал. Деньги сами будут идти в руки Весам. Им нужно лишь быть к этому готовыми.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Вернуть мотивацию к работе помогут вдохновляющие цитаты о предназначении и жизненном пути. На этой неделе очень важно отдавать долги, погашать заранее кредиты.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов начинается время совершения покупок. Шопинг поможет им поднять себе настроение. В вопросе смены деятельности лучше все хорошенько взвесить.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги на этой неделе могут задуматься о своей продуктивности. Попробуйте изменить свой подход к работе и делам, чтобы зарабатывать больше при минимальных усилиях. Козероги смогут понять, как добиться такого эффекта совсем скоро.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям понадобятся все их источники энергии и положительных эмоций, потому что придется постоянно подстраиваться под изменения. Это касается в основном тех, кто работает в команде. Важно перепроверять чужую работу. Помните, что успех сопутствует умеренности.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Астрологи рекомендуют не ставить в ответ палки в колеса своим недоброжелателям. Это будет пустой тратой времени и сил. Лучше сфокусироваться на работе и делах, которые нельзя откладывать. Тема сотрудничества отойдет на второй план. Лучше действовать самостоятельно.

Гороскоп на месяц - прогноз на август 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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