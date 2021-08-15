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"Вселенная готовит сюрпризы": астролог составила гороскоп на неделю 16-22 августа

"Вселенная готовит сюрпризы": астролог составила гороскоп на неделю 16-22 августа
06:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Неделя 16 - 22 августа 2021 - период второй четверти лунных фаз – Луна растет, что дает ощущение уверенности в своих силах и желание двигаться вперед. "Телеграф" публикует гороскоп на неделю 16 - 22 августа.

Неделя начинается с вхождения Венеры в знак Зодиака – Весы (16 августа – 10 сентября), где планета любви имеет статус управления, поэтому завязать личные или деловые отношения легче и быстрее, чем обычно. Этот транзит позитивно отразится и на сложившихся союзах, устоявшихся взаимоотношениях, рассказала "Телеграфу" астролог Марина Скади

22 августа Полнолуние в Водолее в 15:02 по киевскому времени. В прошлом месяце Полнолуние также было в Водолее – Вселенная готовит нам сюрпризы!

16 августа, понедельник, растущая Луна в Стрельце с 06:11 утра по киевскому времени, соединяется с Южным Узлом, в гармоничном аспекте с Венерой и ретро Сатурном – день развязки кармических узлов, т.е. ситуаций, связанных с прошлыми воплощениями - это нерешенные конфликты или обязательства друг перед другом. Именно сегодня они напомнят о себе, но все сложные ситуации можно завершить, если не уходить от ответа, а смело искать пути решения существующих задач, особенно в сфере партнерства, личных и деловых отношений.

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17 августа, вторник, растущая Луна в Стрельце, в напряжении с ретро Нептуном, гармонии с Солнцем и ретро Юпитером. Обстоятельства дня заставляют иначе поступать в привычных ситуациях, приходится активизировать все свои ресурсы и искать эффективное решение для существующих проблем, применять творческий и новаторский подход в работе. Вторая половина дня, в целом, благоприятна – хорошее время для решения семейных вопросов.

18 августа, среда, растущая Луна в Козероге с 08:57 утра по киевскому времени, до этого, ночью период Луны без курса в Стрельце. Квадратура с Венерой делает утро напряженным. Для того чтобы предотвратить ситуативную и неконструктивную ссору, перенесите решение важных вопросов на завтра. Если это невозможно, то учитывайте потенциал первой половины дня, старайтесь найти компромисс. Обстоятельства дня дают стимул к духовному развитию, заставляют искать решения самостоятельно, надеяться только на себя.

19 августа, четверг, растущая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с Ураном, Меркурием и Марсом. День благоприятный, особенно для профессиональной деятельности, бизнеса, долгосрочного планирования. Хорошее время для различных контактов и заключения договоров, подписания важных документов, сделок купли-продажи, особенно касающихся недвижимости. Знания и сведения, полученные сегодня, а также знакомства, обязательно пригодятся в будущем. День благоприятен для решения вопросов строительства, для покупки оборудования, техники, автомобиля.

20 августа, пятница, растущая Луна в Козероге до 11:48 по киевскому времени, после чего переходит в знак Водолея. Период Луны без курса – с 02:57 до 11:48. Время до 12 дня не подходит для начинаний и важных дел, но благоприятно для завершения работ или отношений, увольнений. Оппозиция Солнца с ретро Юпитером указывает возможность столкнуться с юридическими и правовыми сложностями. Соблюдая традиции и принципы морали, можно избежать неприятностей. Меркурий в трине к ретро Урану. В этот день можно найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Ловите счастливые шансы и возможности рядом, образно - на расстоянии вытянутой руки.

21 августа, суббота, растущая Луна в Водолее в напряжении с Ураном, управителем этого знака. Существует опасность оторваться от реальности, а резкие поступки и преждевременные выводы, могут привести к фатальным переменам. То, что кажется правильным в этот день, позже может оказаться замком иллюзий. День накануне Полнолуния, поэтому сегодня могут быть беспричинные резкие смены настроения. Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в ближайшие 2-3 дня, иначе конфликты неизбежны.

22 августа, воскресенье, Полнолуние в Водолее в 30-м градусе в 15:02 по киевскому времени. Прошлое Полнолуние – 24 июля, также было в Водолее. Такое бывает крайне редко – два Полнолуния подряд в одном и том же знаке. В этот день Марс в гармонии с ретро Ураном, а Венера - с Сатурном. Необходимо соблюдать традиции и законы, сдерживать эмоции, не поддаваться желанию спонтанного изменения существующего положения дел. Отличное время для активного отдыха или напряженной физической работы. В этот день можно создать солидный фундамент будущих успехов. Период Луны без курса с 14:59 до 15:43, после чего Луна переходит в знак Рыбы. Вечером могут нахлынуть эмоции, в памяти всплывают важные события – хорошие и не очень, потому, постарайтесь исключить из своего окружения все, что раздражает. Избегайте алкоголя и средств, меняющих сознание.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Гороскоп, Гороскоп на неделю, Прогноз астролога.
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