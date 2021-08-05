Названа тройка знаков Зодиака, которым катастрофически не везет в любви

Любовные неудачи в жизни человека могут быть связаны с его знаком Зодиака. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым катастрофически не везет в романтических отношениях.

Об этом пишет "ТСН".

Дева

Девы терпят неудачи на любовном поприще из-за своего тяжелого характера. Им трудно отпускать неудачи, и они зацикливаются на проблемах, вместо того, чтобы идти дальше. Люди, которые встречаются с Девами, часто не выдерживают давления их предыдущих неудач и комплексов и спешат убраться восвояси.

Весы

Весы губит их собственное непостоянство. Вы часто сами не знаете, чего хотите, тем самым доводя свою вторую половинку до белого каления. Ваши все новые и новые пожелания и претензии способны вывести из себя даже самого сдержанного человека. Вам же остается только сетовать на неудачи в любви.

Близнецы

Близнецы находятся в постоянном поиске себя. Им нравится меняться и пробовать что-то новое, что понравится далеко не всем окружающим. Пока Близнецы сами не определятся, чего они хотят, успехов на любовном поприще им не видать.