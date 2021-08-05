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Названа тройка знаков Зодиака, которым катастрофически не везет в любви

Названа тройка знаков Зодиака, которым катастрофически не везет в любви
10:18 Сегодня Телеграф

Любовные неудачи в жизни человека могут быть связаны с его знаком Зодиака. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым катастрофически не везет в романтических отношениях. 

Об этом пишет "ТСН".

Дева

Девы терпят неудачи на любовном поприще из-за своего тяжелого характера. Им трудно отпускать неудачи, и они зацикливаются на проблемах, вместо того, чтобы идти дальше. Люди, которые встречаются с Девами, часто не выдерживают давления их предыдущих неудач и комплексов и спешат убраться восвояси. 

Весы

Весы губит их собственное непостоянство. Вы часто сами не знаете, чего хотите, тем самым доводя свою вторую половинку до белого каления. Ваши все новые и новые пожелания и претензии способны вывести из себя даже самого сдержанного человека. Вам же остается только сетовать на неудачи в любви. 

Близнецы

Близнецы находятся в постоянном поиске себя. Им нравится меняться и пробовать что-то новое, что понравится далеко не всем окружающим. Пока Близнецы сами не определятся, чего они хотят, успехов на любовном поприще им не видать. 

Точный любовный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Гороскоп, Астрология, Любовный гороскоп.
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