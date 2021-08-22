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Гороскоп на 23 серпня: Стрільцям не можна піддаватися спокусам, а Водоліям - лінуватися

Автор
Т. Кармазіна
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Гороскоп на 23 серпня: Стрільцям не можна піддаватися спокусам, а Водоліям - лінуватися Новина оновлена 22 серпня 2021, 15:03
Гороскоп на 23 серпня 2021

Астрологічний прогноз на понеділок, 23 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 23 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи не радять піднімати тяжкості і перенапружуватися в спортзалі. День варто провести в спілкуванні з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день може нервувати заминка в планах. Активність буде тимчасово заблокована, а звичний режим змінений.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Прийшов час поміркувати про перспективи, про майбутнє. Налаштуйте себе на щось хороше. Ні в якому разі не думайте про минулі проблеми. Не залишайтеся на самоті.

Рак (22 червня — 22 липня)

Пора подумати про зміни в долі. Свої сили необхідно використовувати по максимуму, але без негативу на адресу оточуючих.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день можуть з’явитися домашні або робочі завдання, що вимагають негайного вирішення. Зірки хочуть бачити вас працьовитими.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки зроблять вас успішними в любові, підвищивши вашу чарівність і харизму. День прекрасно підходить для укладання угод, знайомств, дорогих придбань.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий час для нових починань, творчої діяльності, покупок і нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це прекрасний день для фізичної активності, спорту, динаміки. Також корисними будуть знайомства, флірт, романтика. Не варто проявляти байдужість до проблем близьких людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не бійтеся взаємодіяти з оточуючими. Не піддавайтеся спокусам. У любові варто проявити наполегливість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день від вас буде потрібна відповідальність. Необхідно виконувати всі робочі обов’язки точно в строк.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся уникати ліні і прокрастинації. Намагайтеся не користуватися своєю хитрістю заради досягнення цілей. Бійтеся злих і токсичних людей в своєму оточенні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цей день не завадить фізична активність. Краще більше ходити, менше лінуватися.

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