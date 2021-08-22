Гороскоп на 23 серпня: Стрільцям не можна піддаватися спокусам, а Водоліям - лінуватися
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Астрологічний прогноз на понеділок, 23 серпня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 23 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Астрологи не радять піднімати тяжкості і перенапружуватися в спортзалі. День варто провести в спілкуванні з близькими.
Телець (21 квітня — 21 травня)
У цей день може нервувати заминка в планах. Активність буде тимчасово заблокована, а звичний режим змінений.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Прийшов час поміркувати про перспективи, про майбутнє. Налаштуйте себе на щось хороше. Ні в якому разі не думайте про минулі проблеми. Не залишайтеся на самоті.
Рак (22 червня — 22 липня)
Пора подумати про зміни в долі. Свої сили необхідно використовувати по максимуму, але без негативу на адресу оточуючих.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У цей день можуть з’явитися домашні або робочі завдання, що вимагають негайного вирішення. Зірки хочуть бачити вас працьовитими.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Зірки зроблять вас успішними в любові, підвищивши вашу чарівність і харизму. День прекрасно підходить для укладання угод, знайомств, дорогих придбань.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сприятливий час для нових починань, творчої діяльності, покупок і нових знайомств.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Це прекрасний день для фізичної активності, спорту, динаміки. Також корисними будуть знайомства, флірт, романтика. Не варто проявляти байдужість до проблем близьких людей.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не бійтеся взаємодіяти з оточуючими. Не піддавайтеся спокусам. У любові варто проявити наполегливість.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
В цей день від вас буде потрібна відповідальність. Необхідно виконувати всі робочі обов’язки точно в строк.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Намагайтеся уникати ліні і прокрастинації. Намагайтеся не користуватися своєю хитрістю заради досягнення цілей. Бійтеся злих і токсичних людей в своєму оточенні.
Риби (20 лютого — 20 березня)
У цей день не завадить фізична активність. Краще більше ходити, менше лінуватися.
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