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Гороскоп на тиждень: Овнам варто уникати конфліктів, а Рибам не бажано робити великі покупки

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Гороскоп на тиждень: Овнам варто уникати конфліктів, а Рибам не бажано робити великі покупки Новина оновлена 22 серпня 2021, 16:53
Гороскоп на тиждень

Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 23 по 29 серпня 2021 року.

Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Цей тиждень вимагатиме вміння концентруватися на цілі і абстрагуватися.

Овен

Ворог цього тижня — лінь. Лише поборів її, ви досягнете успіху. Також, зірки радять Вам тримати себе в руках і уникати конфліктів. Щоб не наламати дров, намагайтеся стримувати негативні пориви. Займіться здоров’ям.

Телець

Уникайте авантюр, сумнівних пропозицій. Можуть спливти минулі образи, невирішені проблеми, про які ви давно забули. У другу половину тижня все поступово почне налагоджуватися.

Близнюки

Не здавайтеся, коли виникнуть труднощі: завдяки грамотному підходу до розв'язання проблеми вони будуть швидко подолані. У другій половині тижня вас чекає багато цікавого: спілкування з різними людьми, захоплюючі поїздки.

Рак

Вірогідні розбіжності з людьми старшого покоління або начальством. Постарайтеся відновити сили і душевну рівновагу — тоді стане легше. Вихідні проводите активно, повноцінно відпочиваючи від робочих буднів.

Лев

Прийшов час розібратися зі старими невирішеними справами. Спробуйте уникати конфліктів, а також непродуманих вчинків. Якщо є можливість, візьміть тайм-аут, спробуйте відновити сили і розібратися в собі.

Діва

Не соромтеся своїх почуттів, проявляйте їх. Не зациклюйтеся на неприємностях і не впадайте у відчай. У другій половині тижня доведеться багато працювати, хоча часом і марно.

Терези

У вас є шанс непогано заробити, взяти участь в цікавих і перспективних проєктах, завести нові ділові зв’язки. Від вас буде потрібно сміливість, вміння ризикувати і відчувати нові тенденції.

Скорпіон

Цей тиждень — пора оновлення, творчої активності і самореалізації. У першій половині тижня є ризик потрапити під чужий вплив, що призведе до непотрібних витрат і втрат. Намагайтеся жити своїм розумом.

Стрілець

Цього тижня ви будете відчувати себе комфортно і захищено, щоб не відбувалося у вашому житті. Намагайтеся більше відпочивати і не звалювати на свої плечі зайві проблеми.

Козеріг

Тиждень сприятливий для знайомств, довгоочікуваних зустрічей. Саме час побачитися з людьми, які відіграли ключову роль у вашому житті.

Водолій

Інтуїції довіряти не можна — в цей раз вона може підвести. Цей період складеться досить вдало, якщо не станете зациклюватися на власних переконаннях: необхідно враховувати і думку оточуючих.

Риби

Цього тижня не бажано робити великі покупки, інакше фінансовий стан може похитнутися. Не піддавайтеся власним страхам, але остерігайтеся обману.

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