Укр

Гороскоп на неделю: Овнам стоит избегать конфликтов, Рыбам не желательно делать крупные покупки

Автор
А. Барабан
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Автор
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Гороскоп на неделю: Овнам стоит избегать конфликтов, Рыбам не желательно делать крупные покупки Новость обновлена 22 августа 2021, 16:53
Гороскоп на неделю

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 23 по 29 августа 2021 года.

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Эта неделя потребует умения концентрироваться на цели и абстрагироваться.

Овен

Враг этой недели – лень. Лишь поборов ее, вы достигнете успеха. Также, звезды советуют Вам держать себя в руках и избегать конфликтов. Чтобы не наломать дров, старайтесь сдерживать негативные порывы. Займитесь здоровьем.

Телец

Избегайте авантюр, сомнительных предложений. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы давно забыли. Во вторую половину недели все постепенно начнет налаживаться.

Близнецы

Не сдавайтесь, когда возникнут трудности: благодаря грамотному подходу к решению проблемы они будут быстро преодолены. Во второй половине недели вас ждет много интересного: общение с разными людьми, увлекательные поездки.

Рак

Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или начальством. Постарайтесь восстановить силы и душевное равновесие — тогда станет легче. Выходные проводите активно, полноценно отдыхая от рабочих будней.

Лев

Пришло время разобраться со старыми нерешенными делами. Попытайтесь избегать конфликтов, а также непродуманных поступков. Если есть возможность, возьмите тайм-аут, попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

Дева

Не стесняйтесь своих чувств, проявляйте их. Не зацикливайтесь на неприятностях и не впадайте в уныние. Во второй половине недели предстоит много работать, хотя порой и вхолостую.

Весы

У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах, завести новые деловые связи. От вас потребуется смелость, умение рисковать и чувствовать новые тенденции.

Скорпион

Эта неделя — пора обновления, творческой активности и самореализации. В первой половине недели есть риск попасть под чужое влияние, что приведет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить своим умом.

Стрелец

На этой недели вы будете чувствовать себя уютно и защищенно, чтобы не происходило в вашей жизни. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние проблемы.

Козерог

Неделя благоприятна для знакомств, долгожданных встреч. Самое время увидеться с людьми, сыгравшими ключевую роль в вашей жизни.

Водолей

Интуиции доверять нельзя – в этот раз она может подвести. Этот период сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих.

Рыбы

На этой недели не желательно делать крупные покупки, иначе финансовое положение может пошатнуться. Не поддавайтесь собственным страхам, но опасайтесь обмана. 

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