Любовний гороскоп на тиждень: Тельці будуть оточені увагою і турботою, а Ракам можна заводити стосунки і нові знайомства

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 23 по 29 серпня 2021 року.

В останній тиждень літа зірки радять розслабитися в компанії другої половинки і близьких людей. Любовний гороскоп на тиждень підкаже вам, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще самотні.

Овен

Овни відчують бажання весь час знаходитися поряд з партнером і, якщо такого немає, терміново захочуть його знайти. Осінь наближається, а разом з тим посилюється спрага до романтики.

Телець

Тельці будуть оточені увагою і турботою, але не від того, від кого дійсно хотілося б це відчути. Одинакам зірки радять не впадати у відчай і як слід скористатися своїм становищем, поки є можливість — відпочити в тиші.

Близнюки

Близнюки, не забувайте радувати свого обранця приємними сюрпризами, якщо хочете відповідної реакції. Це час особливого душевного єднання з партнером, коли ви зможете розповісти один одному все, що хвилює, не боячись наслідків.

Рак

Раків чекає сприятливий період для початку нових відносин або знайомств. Намагайтеся направити всю енергію на нормалізацію особистому житті: то, наскільки вдалими будуть наступні романи, залежить тільки від вас.

Лев

Через скрутний характер ви можете зіпсувати відносини з другою половинкою. Постарайтеся не виявляти норов, якщо люди, які знаходяться поруч, дійсно вам дороги.

Діва

Для Дів тиждень виявиться переломною в стосунках: доведеться приймати серйозні рішення, які нададуть помітний вплив на майбутнє. Самотні ж представники знаку зустрінуть свого потенційного партнера, але щоб домогтися його розташування, доведеться серйозно постаратися.

Терези

Ваги перестануть потребувати любові та уваги, і їх основне завдання — зберегти нинішню теплоту у відносинах і відчуття щастя. Зірки нагадують, що ідилія — це відповідальність обох сторін. Не варто тільки вимагати, нічого не віддаючи натомість.

Скорпіон

Скорпіони відчують бажання трохи побути на самоті. Не варто цього боятися, важливо лише якомога м’якше донести до своїх близьких. В цілому період виявиться сприятливим для нових знайомств, нестачі уваги з боку протилежної статі ви точно не відчуєте.

Стрілець

Стрільці, втомлені від занадто бурхливих пристрастей, зможуть, нарешті, зануритися в спокій і знайти розраду в обіймах коханої людини. У відносинах можуть виникнути труднощі, проблеми і конфлікти.

Козеріг

Одиноким Козерогам не буде везти з пошуком другої половинки. Як правило, попадатися будуть лише егоцентричні люди, що переслідують власні цілі. Не довіряйте нікому, не повідомляйте зайвої інформації про себе, а ще краще — зведіть коло спілкування до мінімуму.

Водолій

Для Водоліїв цей період буде плавним і спокійним, без різких стрибків і змін. Одинаки залишаться одинаками, а ті чоловіки і жінки, які перебувають у відносинах, не будуть відчувати особливих проблем.

Риби

Протилежна стать влаштує затяту сутичку за прихильність Риб. Хоча це і буде вам лестити, все ж може доставити деякі труднощі, особливо для тих, хто перебуває у відносинах або в шлюбі. Якщо вірити любовному зодіаку, це тиждень — дуже вдалий час для аналізу поведінки другої половинки.