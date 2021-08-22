Любовный гороскоп на неделю: Тельцы будут окружены вниманием и заботой, а Ракам можно заводить отношения и новые знакомства

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 23 по 29 августа 2021 года.

В последнюю неделю лета звезды советуют расслабиться в компании второй половинки и близких людей. Любовный гороскоп на неделю подскажет вам, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще одиноки

Овен

Овны почувствуют желание все время находиться рядом с партнёром и, если такового нет, срочно захотят его найти. Осень приближается, а вместе с тем усиливается жажда к романтике.

Телец

Тельцы будут окружены вниманием и заботой, но не от того, от кого действительно хотелось бы это почувствовать. Одиночкам звёзды советуют не отчаиваться и как следует воспользоваться своим положением, пока есть возможность — отдохнуть в тишине.

Близнецы

Близнецы, не забывайте радовать своего избранника приятными сюрпризами, если хотите ответной реакции. Это время особого душевного единения с партнером, когда вы сможете рассказать друг другу все, что волнует, не боясь последствий.

Рак

Раков благоприятный период для начала новых отношений или знакомств. Старайтесь направить всю энергию на нормализацию личной жизни: то, насколько удачными будут последующие романы, зависит только от вас.

Лев

Из-за трудного характера вы можете испортить отношения со второй половинкой. Постарайтесь не проявлять норов, если люди, которые находятся рядом, действительно вам дороги.

Дева

Для Дев неделя окажется переломной в отношениях: придется принимать серьезные решения, которые окажут заметное влияние на будущее. Одинокие же представители знака встретят своего потенциального партнера, но чтобы добиться его расположения, придется серьёзно постараться.

Весы

Весы перестанут нуждаться в любви и внимании, и их основная задача — сохранить нынешнюю теплоту в отношениях и чувство счастья. Звезды напоминают, что идиллия — это ответственность обеих сторон. Не стоит только требовать, ничего не отдавая взамен.

Скорпион

Скорпионы почувствуют желание немного побыть в одиночестве. Не стоит этого бояться, важно лишь как можно мягче донести до своих близких. В целом период окажется благоприятным для новых знакомств, недостатка во внимании со стороны противоположного пола вы точно не ощутите.

Стрелец

Стрельцы, уставшие от слишком бурных страстей, смогут, наконец, окунуться в спокойствие и найти утешение в объятиях любимого человека. В отношениях могут возникнуть трудности, проблемы и конфликты.

Козерог

Одиноким Козерогам не будет везти с поиском второй половинки. Как правило, попадаться будут лишь эгоцентричные люди, преследующие собственные цели. Не доверяйте никому, не сообщайте лишней информации о себе, а еще лучше — сведите круг общения к минимуму.

Водолей

Для Водолеев этот период будет плавным и спокойным, без резких скачков и перемен. Одиночки останутся одиночками, а те мужчины и женщины, которые состоят в отношениях, не будут испытывать особых проблем.

Рыбы

Противоположный пол устроит ярую схватку за благосклонность Рыб. Хотя это и будет вам льстить, все же может доставить некоторые трудности, в особенности для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Если верить любовному гороскопу, это неделя — самое подходящее время для анализа поведения второй половинки.