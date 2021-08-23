Уникайте перевантажень і не завищйте очікувань: астролог склала детальний гороскоп на вересень

Після спокійних літніх місяців, вересень здасться довгим і важким, але важливо усвідомити, що все проходить, і будь-які неприємності, зрештою, закінчуються.

У вересні всі повільні планети в ретроградним русі соціальні — Юпітер і Сатурн, вищі — Уран, Нептун, Плутон. А з 27 вересня в ретроградний рух перейде Меркурій у Терезах. При ретроградності зовнішній світ йде на другий план, а внутрішній стає більш важливим.

Плутанина і затримка в справах, проблеми на державному рівні, міжнародних відносинах — найбільш ймовірні неприємності. А це змусить багатьох переглянути свої погляди на життя і продумати плани на майбутнє з урахуванням реалій сучасного світу. Доведеться знову пройти ті уроки життя, що не були засвоєні раніше. Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Вересень — прекрасний період для переоцінки цінностей і відносин, своєї ролі в суспільстві. У роботі і кар’єрі, особливо у тих, хто має високі посади, виникнуть складності і перешкоди, нагадають про себе минулі неприємні ситуації. Актуальними стануть фінансові питання, які не були вирішені в минулому. В області інновацій, в IT сфері можливі важливі зміни.

Перша декада вересня відносно спокійна — Венера рухається по знаку Терези, де має статус управління. Складний день 2 вересня — Марс в опозиції з ретро Нептуном, при цьому Чорний Місяць у поєднанні з Північним Вузлом в Близнюках, що може привести до напруженої обстановки на рівні держави, аж до загострення військових ситуацій, народних повстань, з’ясування відносин між лідерами країн.

4 вересня Меркурій в гармонійному аспекті з ретро Сатурном — сприятливий день, можна виправити раніше допущені помилки, домовитися з іншими людьми. Успішні будуть угоди купівлі-продажу, рішення питань по роботі, складання планів на майбутнє.

6 вересня Венера в квадратурі з ретро Плутоном, день дуже напружений, особливо для партнерських відносин, основою яких є фінансовий інтерес. Ймовірно порушення домовленостей, розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися.

Перенесіть вирішення важливих питань на 7 вересня — в цей день Венера в гармонійному аспекті з ретро Юпітером, Молодик в Діві в 3:52 за київським часом, робить цей день сприятливим — будь-яка складна ситуація або конфлікт, що виникли раніше, можна усунути. Хороший день для юридичних справ, оформлення спілок, вирішення питань пов’язаних з вищою освітою і сферою зарубіжжя.

Друга декада вересня починається з інгресії Венери в знак Скорпіона (11 вересня — 7 жовтня 2021), де має статус вигнання — настає час пристрастей, драм, боротьби, страждань, подолань.

Венера відповідає за фінанси, а знак Скорпіона пов’язаний з чужими грошима. У період Венери в Скорпіоні можна успішно вирішити питання з позиками і кредитами.

14 вересня Сонце в опозиції з ретро Нептуном, на тлі транзиту Венери по Скорпіону, в цей день може бути багато дивного, незрозумілого. Багато людей необ’єктивно оцінюють навколишню ситуацію і тому легко стають жертвами власної фантазії.

З 15 вересня майже на 2 місяці Марс входить в знак Терези, де має статус вигнання. Тут Марс в гостях у Венери, яка в Скорпіоні, також у вигнанні. Але це взаємна рецепція з управління, тому нам всім Всесвіт дає шанс знайти вихід із найскладнішої ситуації. У цей період може виникнути бажання з’ясувати стосунки, висловити всі претензії до партнера. Багато людей у другій половині вересня зіткнуться зі спокусами і спокусами. Результат будь-якої ситуації залежить від усвідомленого підходу до справ і взаєминам.

Друга половина вересня — кризова, потрібні величезні витрати фізичної і психічної сили, щоб зберегти «статус кво».

17 вересня Венера в квадратурі з ретро Сатурном, а Сонце в гармонійному аспекті з ретро Плутоном — болючі спогади сприяють усвідомленню чого дуже важливого. Таємне стає явним, відбувається розкриття істини, що дає важку психічну навантаження, з якою впоратися самостійно практично неможливо.

20 вересня Меркурій в гармонійному аспекті з ретро Юпітером — один з кращих днів у вересні, коли можна розібратися у всьому з мінімальними потрясіннями. Скористайтеся потенціалом цього дня, якщо потрібно з кимось домовитися, вирішити питання з документами, фінансами, партнерськими взаємовідносинами з іноземцями.

21 вересня в 02:55 за київським часом Повний місяць у Рибах.

22 вересня о 22:21 Сонце перетинає кардинальну точку і входить в знак Терези, тобто настає Осіннє Рівнодення. У цей день Меркурій в квадратурі з ретро Плутоном — щось обов’язково зміниться, і багато людей відчувають, що відбудуться кардинальні зміни в тій чи іншій сфері життя в найближчі дні. Від цього мозок посилено працює, часом, складно справлятися з потоком думок, інформації, великою кількістю контактів і розмов.

23 вересня Венера в опозиції з ретро Ураном, несподівані події, непередбачувана поведінка партнерів змушує змінювати плани, щось втрачати, чомусь відмовлятися. В особистих і ділових відносинах з’являється багато протиріч. Один невірний крок, необережне слово, може ускладнити взаємини настільки, що виправляти їх буде практично неможливо в майбутньому.

25 вересня формується великий повітряний тригон — ретро Сатурн, Марс, Чорна Місяць у Близнюках. Потік неправдивої інформації, абсурдних висновків, неперевірених даних, створює зовнішню напружену атмосферу. Те, що спочатку виглядає обнадійливо, в результаті може дати серйозні проблеми з правовими органами та державними структурами. Ніяких серйозних рішень не приймайте в цей день.

26 вересня Меркурій розгортається і з 27 вересня входить в фазу ретроградного руху.

29 вересня Венера в гармонійному аспекті з ретро Нептуном, а Сонце в Тріне з ретро Сатурном — на тлі складного вересня, день сприятливий. Можна виправити допущені помилки, гармонізувати відносини, розпалити пристрасть, вирішити фінансові питання, конструктивно перетворити ситуації, які вас не влаштовують. Хороший день для візитів в офіційні органи, для розмов з начальством.

30 вересня Венера в квадратурі з ретро Юпітером, а ретро Меркурій в квадратурі з ретро Плутоном — завершення вересня досить напружене, багато тем переходять і в наступний місяць. Чи не час для побудови грандіозних планів або прояву ініціативи будь-якого роду. Життєво необхідно уникати перевантаження, завищені очікування призводять до розчарувань. Багато людей можуть відчувати сумніви в собі або в партнері, в його почуттях і в своїх.

Після спокійних літніх місяців, вересень здасться довгим і важким, але важливо усвідомити, що все проходить, і будь-які неприємності, зрештою, закінчуються.