Гороскоп на 27 серпня: Терезам варто приділити увагу здоров’ю, а Дівам можна відірватися на повну

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 27 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 27 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Навіть у суперзірок є деякі потреби, а оскільки ви навряд чи є такий, для їх задоволення вам буде потрібно докласти певних зусиль. Розважтеся ввечері.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Досить тримати об’єкт своєї прихильності в невіданні щодо вашого до нього відношення. Якщо ж ви вже встигли відкрити йому очі на ту обставину, що він вам небайдужий, скажіть це ще разок — і вам не важко, і йому приємно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завтра як ніколи варто бути люб’язним і роздаровувати сліпучі посмішки направо і наліво. Спробуйте, раптом вийде.

Рак (22 червня — 22 липня)

Фінанси співають романси. Чи дійсно ви хочете витратити на розваги ту суму, яку збираєтеся?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ви можете викликати цілком виправдане невдоволення широких мас своїм затятим небажанням адекватно сприймати те, що вони будуть намагатися вам викладати. Краще відразу попередити, щоб вас не турбували.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтрашній день необхідно провести так, щоб не було нестерпно боляче за безцільно витрачені години. Відтягніть як слід, тяжких наслідків бути не повинно.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Стан вашого здоров’я залежить виключно від вас самого, і, отже, якщо воно вам не зовсім байдуже, пора приділити йому належну увагу. Хай живе профілактика!

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра ваші увагу і зосередженість будуть весь час прагнути розбігтися в різні боки. Ну що ж, принаймні, день вийде веселим і трішки відчайдушним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтрашній день може почати чергову смугу невдач. Однак в ваших силах скоротити її тривалість до мінімуму. Невелике розумове зусилля, і до вечора все знову буде в порядку

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра має здійснитися досить давно очікувана подія. Можливо, що в зв’язку з цим вам доведеться трохи переглянути свої плани, так якщо щось і трапиться, то в найнезручніший момент.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра вам доведеться популярно пояснювати оточуючим досить складні і, цілком ймовірно, просто недоступні їм речі. Якщо хоч один зрозуміє — вважайте себе героєм.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам завтра треба буде грати роль боксерської груші. Ви примудрилися опинитися між двома сваряться людьми, і отримаєте, відповідно, від обох.