Гороскоп на 1 вересня: Стрільцям краще стримувати свої емоції, а Тельців чекають сюрпризи
- Автор
- 33
Астрологічний прогноз на середу, 1 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 31 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сім разів відміряйте, потім подумайте і ще сім разів відміряйте. Відрізати не варто навіть після всього цього. Не забудьте, що все, що залежить від людини, ненадійно по визначенню.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день не підходить для активних дій, зате ідеальний для роздумів. До вечора вас може очікувати сюрприз.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Не все те золото що блищить. А іноді спокуса дуже велика. Сьогодні є шанс, що піддавшись цьому, ви зможете придбати щось, життєво вам необхідне.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні вам доведеться зіткнутися з низкою дрібних незручностей. Прийміть їх філософськи — що не робиться, все на краще.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні вам варто звернути максимальну увагу на встановлення і підтримання всіляких контактів. Не турбуйтеся, якщо весь день піде на листування або телефонні розмови — це принесе користь в майбутньому.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Обговоріть свої проблеми з тим, кому довіряєте. Може бути, вони мають дуже просте рішення, ігнороване вами в силу своєї очевидності.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні вам по плечу будуть блискучі афери та інші, не зовсім високоморальні речі, але ви викликаєте мимовільну повагу своєю сміливістю і витонченістю діяння.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні хтось один цілком може заступити собою весь світ і спонукати вас на будь-які дії. Ви вільні чинити так, як вважаєте за потрібне, і не варто прислухатися до шипіння непрошених порадників.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Найкраще, що сьогодні можна зробити — це спокійно і розважливо прийняти те, що відбувається. Нинішній день не дуже підходить для бурхливих емоцій.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні велика ймовірність зустріти знайомих в найнесподіваніших місцях. Це може спричинити найрізноманітніші, в тому числі і не зовсім приємні наслідки.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні ви можете опинитися в центрі дуже пильної уваги оточуючих. Виходячи з дому, перевірте, чи в порядку ваш туалет, щоб об’єктом уваги опинилися ви самі, а не відірвана кишеня або різноколірні шкарпетки.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Ваші зусилля не залишаться непоміченими, але великого успіху не принесуть. Нехай ваші справи говорять самі за себе, вам же краще помовчати сьогодні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-