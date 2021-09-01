Гороскоп на 1 вересня: Стрільцям краще стримувати свої емоції, а Тельців чекають сюрпризи

Астрологічний прогноз на середу, 1 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 31 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сім разів відміряйте, потім подумайте і ще сім разів відміряйте. Відрізати не варто навіть після всього цього. Не забудьте, що все, що залежить від людини, ненадійно по визначенню.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день не підходить для активних дій, зате ідеальний для роздумів. До вечора вас може очікувати сюрприз.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не все те золото що блищить. А іноді спокуса дуже велика. Сьогодні є шанс, що піддавшись цьому, ви зможете придбати щось, життєво вам необхідне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам доведеться зіткнутися з низкою дрібних незручностей. Прийміть їх філософськи — що не робиться, все на краще.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні вам варто звернути максимальну увагу на встановлення і підтримання всіляких контактів. Не турбуйтеся, якщо весь день піде на листування або телефонні розмови — це принесе користь в майбутньому.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Обговоріть свої проблеми з тим, кому довіряєте. Може бути, вони мають дуже просте рішення, ігнороване вами в силу своєї очевидності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вам по плечу будуть блискучі афери та інші, не зовсім високоморальні речі, але ви викликаєте мимовільну повагу своєю сміливістю і витонченістю діяння.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні хтось один цілком може заступити собою весь світ і спонукати вас на будь-які дії. Ви вільні чинити так, як вважаєте за потрібне, і не варто прислухатися до шипіння непрошених порадників.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Найкраще, що сьогодні можна зробити — це спокійно і розважливо прийняти те, що відбувається. Нинішній день не дуже підходить для бурхливих емоцій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні велика ймовірність зустріти знайомих в найнесподіваніших місцях. Це може спричинити найрізноманітніші, в тому числі і не зовсім приємні наслідки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви можете опинитися в центрі дуже пильної уваги оточуючих. Виходячи з дому, перевірте, чи в порядку ваш туалет, щоб об’єктом уваги опинилися ви самі, а не відірвана кишеня або різноколірні шкарпетки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ваші зусилля не залишаться непоміченими, але великого успіху не принесуть. Нехай ваші справи говорять самі за себе, вам же краще помовчати сьогодні.