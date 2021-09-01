Укр

Гороскоп на 1 сентября: Стрельцам лучше сдерживать свои эмоции, а Тельцов ждут сюрпризы

Автор
А. Барабан
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Автор
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Гороскоп на 1 сентября Новость обновлена 31 августа 2021, 15:47
Гороскоп на 1 сентября

Астрологический прогноз на среду, 1 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 31 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не все то золото, что блестит. А ведь иногда искушение столь велико. Сегодня есть шанс, что поддавшись ему, вы сможете приобрести нечто, жизненно вам необходимое.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски — что ни делается, все к лучшему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры — это принесет пользу в будущем.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня кто-то один вполне может заслонить собою весь мир и сподвигнуть вас на любые деяния. Вы вольны поступать так, как считаете нужным, и не стоит прислушиваться к шипению непрошеных советчиков.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучшее, что сегодня можно сделать — это спокойно и рассудительно принять происходящее. Нынешний день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.

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