Гороскоп на 6 вересня: Рибам краще розпланувати свій день наперед, а Терезам варто відпочити

Астрологічний прогноз на понеділок, 6 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся сьогодні стежити за тим, щоб дії оточуючих вас людей більше грунтувалися на реальних знаннях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо 6 вересня біля вас попросять пояснень за справи давно минулих днів, не мимрите — що було, то було. Треба визнати свої помилки і озвучити висновки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чим менше емоцій ви продемонструєте сьогодні, тим більш вигідне становище зможете зайняти. Можете не делікатничати і прямо говорити, що думаєте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не варто скупитися на похвалу людям, які працюють з вами, навіть якщо вони їх не дуже-то заслужили.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день вам буде важко провести спокійно: багато завдань, мало часу, нетямущі партнери і незадоволене начальство. Наберіться терпіння.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

6 вересня вам може здатися, що ви не впораєтеся з поставленими завданнями. Не думайте так, просто постарайтеся не оголошувати свої плани, щоб вас не наврочили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вам потрібно відпочити від яких би то не було думок, бажано поспати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

6 вересня від вас чекатимуть свіжих ідей і нетривіального підходу до питання. Не бійтеся дати волю фантазії. Не соромтеся — пропонуйте все, що прийде в голову.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Постарайтеся попадатися на очі можливо меншій кількості людей, і вже ні в якому разі не вдавайтеся в суперечки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам необхідно буде проявити королівське терпіння в цей день. Зірки закликають Ват слухати свою інтуїцію і не рубати з плеча.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо будете хапатися за все підряд 6 вересня, ніде не досягнете успіху. Так що краще вибрати одну справу і зосередиться на ньому.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перед вами стоятиме непросте завдання: зістикувати в своїх планах партнера і колег. Тому постарайтеся розпланувати свій день наперед. Ніякого експромту.