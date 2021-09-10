Три знака Зодіаку, яким казково пощастить цієї осені

Водолії виявилися на першому місці в рейтингу щасливчиків цієї осені

Астрологічний прогноз у всіх сферах життя на осінь 2021 року оптимістичний для всіх повітряних знаків Зодіаку, а саме для Водоліїв, Терезів і Близнюків. Астрологи розповіли, що обіцяють нічні світила цієї осені представникам цих знаків, яким буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях.

1 місце — Водолій

Водолії будуть на коні. Людям цього знака Зодіаку восени-2021 буде дуже везти, особливо в роботі, бізнесі, тим, хто захоче втілити свої мрії в реальність в професійній сфері. Удача так і буде переслідувати Водоліїв — у них все буде йти як по маслу.

2 місце — Терези

Щасливчики, яких ще пошукати (не в образу Водоліям!). Щоб максимально витягти всю користь з цієї осені, Терезам варто направити свою енергію в любовну сферу життя. Тим, хто перебуває у відносинах, варто балувати свою другу половинку, приділяти один одному більше уваги, а одиноким представникам знака Зодіаку — сміливо зізнаватися в почуттях і запрошувати на побачення.

3 місце — Близнюки

У Близнюків сприятливий час для поїздок, відряджень, подорожей, еміграції. Також вдалим буде рішення змінити сферу діяльності, отримати другу освіту або підвищити рівень кваліфікації.