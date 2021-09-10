Три знака Зодіаку, яким казково пощастить цієї осені
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Водолії виявилися на першому місці в рейтингу щасливчиків цієї осені
Астрологічний прогноз у всіх сферах життя на осінь 2021 року оптимістичний для всіх повітряних знаків Зодіаку, а саме для Водоліїв, Терезів і Близнюків. Астрологи розповіли, що обіцяють нічні світила цієї осені представникам цих знаків, яким буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях.
1 місце — Водолій
Водолії будуть на коні. Людям цього знака Зодіаку восени-2021 буде дуже везти, особливо в роботі, бізнесі, тим, хто захоче втілити свої мрії в реальність в професійній сфері. Удача так і буде переслідувати Водоліїв — у них все буде йти як по маслу.
2 місце — Терези
Щасливчики, яких ще пошукати (не в образу Водоліям!). Щоб максимально витягти всю користь з цієї осені, Терезам варто направити свою енергію в любовну сферу життя. Тим, хто перебуває у відносинах, варто балувати свою другу половинку, приділяти один одному більше уваги, а одиноким представникам знака Зодіаку — сміливо зізнаватися в почуттях і запрошувати на побачення.
3 місце — Близнюки
У Близнюків сприятливий час для поїздок, відряджень, подорожей, еміграції. Також вдалим буде рішення змінити сферу діяльності, отримати другу освіту або підвищити рівень кваліфікації.
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