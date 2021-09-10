Рус

Астрологи назвали три знака Зодіаку, які розбагатіють у вересні

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Знаки Зодіаку — Гороскоп на вересень Новина оновлена 10 вересня 2021, 09:44
Знаки Зодіаку — Гороскоп на вересень

Намагайтеся не сидіти на місці, а діяти

Астрологи розповіли, яким буде вплив нічних світил і планет у вересні 2021 року і застерегли від деяких дій. Цікаво, що тільки трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить з грошима в першому місяці осені. Раніше астрологи назвали три знака, які стануть везунчиками восени-2021.

Близнюки

Гроші у вересні будуть притягатися як магнітом до представників даного знаку Зодіаку, тому можете трохи розслабитися і відпочити від проектів. Астрологи радять уникати неприємних вам людей. Такі особистості можуть вас обдурити і скористатися вашими фінансами.

Скорпіон

Скорпіонам не варто просто сидіти на місці і чекати дива. Найбільше шансів на збагачення у вас з’явиться тільки в тому випадку, якщо не будете лінуватися в цьому місяці, а направите сили на досягнення поставлених цілей в минулому. Удача буде на вашому боці.

Водолій

Водоліям, які неабияк потрудилися цього літа, варто очікувати великий прибуток. Результати вашої сумлінної роботи принесуть свої плоди, а також ви будете винагороджені заслуженою відпусткою. Головне не кидати вірити в успіх!

Форум YES у 2021 році проходить в Києві 10-11 вересня
Україна
У Києві проходить форум YES із Зеленським, Кучмою, Пінчуком і іншими: всі подробиці, фото і відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Форум YES у 2021 році проходить в Києві 10-11 вересня
У Києві проходить форум YES із Зеленським, Кучмою, Пінчуком і іншими: всі подробиці, фото і відео
Дата публікації
Категорія
Найбагатші люди України 2 021
Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"
Дата публікації
Категорія
Українська армія може виконати будь-які поставлені завдання
Для визволення Донецьку та Луганську потрібен лише наказ - Данілов
Дата публікації
Категорія
Олександр Ткаченко
Ткаченко за крок від відставки, до його звільнення прикладають руку і Тищенко, і Єрмак, — джерело
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий