Любовний гороскоп на тиждень: Водоліям варто спиратися на інтуїцію, а одиноким Рибам — налаштуватися на роботу

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 вересня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

Овнам варто бути більш оптимістичнішими на цьому тижні. Протилежна стать потягнеться до самих чуйних, добрих людей.

Телець

Нічні світила на стороні людей цього знаку Зодіаку, так що вони будуть справжнім магнітом для протилежної статі. Сімейним Тільцям потрібно спробувати привнести у відносини щось нове.

Близнюки

Близнюки можуть наступити на граблі в любовної сфері на цьому тижні, але їхній оптимізм від цього не зникне. Щоб все не пішло шкереберть, необхідно не загострювати свої думки тільки на проблемах.

рак

Навчитися прощати — вкрай корисний навик для Раків, який покаже іншим людям їх великодушність.

Лев

Левам на цьому тижні пощастить знайти другу половинку, але є ймовірність того, що вони упустять удачу в справах. Постарайтеся приділити час і увагу двом сферам життя.

Діва

Друга половинка не пробачить Дівам їх надмірного контролю. Щоб все йшло гладко, представникам цього знаку Зодіаку варто очиститися від негативної енергії. Направте енергію в мирне, творче русло, а коханій людині дайте трохи свободи.

Терези

З середи Терезам потрібно буде не рідко спілкуватися з неприємними особистостями. Тому астрологи рекомендують їм тимчасово призупинити любовну активність, щоб уберегти життєву енергію.

Скорпіон

Людям цього знаку Зодіаку слід позбутися негативних установок, щоб стати набагато щасливішими і вдалішими в любовних відносинах.

Стрілець

Стрільцям експерти рекомендують сфокусуватися на налагодженні відносин з близькими людьми, особливо з тими, з ким недавно були сварки. Самота людям цього знака Зодіаку протипоказано.

Козеріг

На цьому тижні нічні світила будуть повністю на боці Козерогів. Сприятлива пора для інтрижок, коротких романів. Представники цього знаку Зодіаку стануть надзвичайно привабливими.

Водолій

Водолії стануть сильним магнітом для уваги оточуючих, але при виборі партнера необхідно бути обережнішими. Спирайтеся в цей період на власну інтуїцію.

риби

Рибам потрібно почекати з пошуками своєї любові. Велика удача чекає тих, хто вже встиг створити відносини або навіть завести сім’ю.