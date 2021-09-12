Любовный гороскоп на неделю: Водолеям стоит опираться на интуицию, а одиноким Рыбам - настроиться на работу

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 13 по 19 сентября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Овнам стоит быть оптимистичнее на этой неделе. Противоположный пол потянется к самым отзывчивым, добрым людям.

Телец

Ночные светила на стороне людей этого знака Зодиака, так что они будут настоящим магнитом для противоположного пола. Семейным Тельцам нужно попробовать привнести в отношения что-то новое.

Близнецы

Близнецы могут наступить на грабли в амурной сфере на этой неделе, но их оптимизм от этого не улетучится. Чтобы все не пошло наперекосяк, необходимо не заострять свои мысли только на проблемах.

Рак

Научиться прощать — крайне полезный навык для Раков, который покажет другим людям их великодушие.

Лев

Львам на этой неделе посчастливится найти вторую половинку, но есть вероятность того, что они упустят удачу в делах. Постарайтесь уделить время и внимание двум сферам жизни.

Дева

Вторая половинка не простит Девам их чрезмерного контроля. Чтобы все шло гладко, представителям этого знака Зодиака стоит очиститься от негативной энергии. Направьте энергию в мирное, созидательное русло, а любимому человеку дайте немного свободы.

Весы

Со среды Весам предстоит не редко общаться с неприятными личностями. Поэтому астрологи рекомендуют им временно приостановить любовную активность, чтобы уберечь жизненную энергию.

Скорпион

Людям данного знака Зодиака следует избавиться от негативных установок, чтобы стать намного счастливее и удачнее в любовных отношениях.

Стрелец

Стрельцам эксперты рекомендуют сфокусироваться на налаживании отношений с близкими людьми, особенно с теми, с кем недавно были ссоры. Уединение людям этого знака Зодиака противопоказано.

Козерог

На этой неделе ночные светила будут полностью на стороне Козерогов. Благоприятная пора для интрижек, коротких романов. Представители этого знака Зодиака станут чрезвычайно привлекательными.

Водолей

Водолеи станут сильным магнитом для внимания окружающих, но при выборе партнера необходимо быть осторожнее. Опирайтесь в этот период на собственную интуицию.

Рыбы

Рыбам нужно повременить с поисками своей любви. Большая удача ждет тех, кто уже успел создать отношения или даже завести семью.