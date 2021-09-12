Бізнес-гороскоп на тиждень: Рибам не варто розкидатися грошима, а Терези можуть влаштувати шопінг

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 13 по 19 вересня 2021 року.

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 13 по 19 вересня покращився, намагайтеся прислухатися до рекомендацій астрологів.

Овен

Поспішайте на початку тижня провести наради і ділові переговори, вони виявляться вдалими і вигідними. Не витрачайте гроші на непотрібні покупки.

Телець

Можливо, що ви будете не в дусі, але постарайтеся не зривати роздратування на колегах і підлеглих.

Близнюки

Можлива матеріальна допомога від родичів і дорогий подарунок від коханої людини.

Рак

Будуть вдалими покупки і придбання. А також вірогідні нові фінансові надходження.

Лев

Поки ж ваше фінансове становище не гріє душу, так що варто пожити в режимі суворої економії.

Діва

Тиждень буде успішна для завершення давніх проєктів, в яких весь час виявлялися недоробки.

Терези

Фінансове становище вас порадує. У суботу варто влаштувати шопінг, ви можете потрапити на досить вигідний розпродаж.

Скорпіон

Укладення довгострокових контрактів обіцяє суттєву вигоду. Вам запропонують новий прибутковий проєкт.

Стрілець

Успішно пройдуть заходи навіть кілька ризикованого характеру. Однак важливо не піддатися спокусі і не витратити зайве.

Козеріг

Стабільність вашого матеріального становища годі й ставити під сумнів. Вас можуть порадувати подарунки від близьких.

Водолій

Вас можуть очікувати грошові надходження. Добре б хоч щось відкласти, щоб не залишитися біля розбитого корита в найневідповідніший момент.

Риби

В середині тижня грошима розкидатися не варто. Однак не економте на подарунках для близьких і рідних.