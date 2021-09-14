Гороскоп на 14 вересня: Дівам не варто шукати легких шляхів, а Левам — ігнорувати прохання про допомогу

Астрологічний прогноз на вівторок, 14 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Займіться домашніми клопотами. Це буде ідеальний день для прибирання, прання, миття посуду, приготування їжі. Бажано робити все це разом з близькими людьми. Увечері можна присвятити себе розвагам і хобі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Прийшов час займатися справами, які більше немає можливості відкладати на потім. Також астрологи радять роздати борги і сплатити рахунки. Є висока ймовірність здійснення помилок при прийнятті важливих рішень. Корисними можуть виявитися поради близьких.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила і планети додадуть драйву в звичне життя. День підходить для нових задумів. Експерти рекомендують звільнити себе від негативних установок. День обіцяє бути сприятливим для початку позбавленнь від шкідливих звичок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні багатьох буде заряджати атмосфера побутової або ділової суєти, що обіцяє приємні клопоти і успіх у роботі. Настає самий відповідний момент для ініціатив: знайдеться несподіване застосування однієї з ваших ідей. Правда, діяти краще не поодинці, а залучаючи помічників в особі близьких.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У такі дні не можна ігнорувати прохання про допомогу з боку колег і друзів. Допомога, надана цим людям сьогодні, буде мати дуже важливе значення в майбутньому. Рано вранці і пізно ввечері корисно буде займатися домашніми справами — готуванням, прибиранням.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти радять Дівам не шукав легкий шляхів. У такі дні тільки важкодоступні цілі принесуть реальний результат. У другу половину дня краще відпочити від боротьби за лідерство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У такі дні можлива поява нових шанувальників і шанувальниць. Якщо є друга половинка, не варто йти на зраду або безневинний флірт. Це може зруйнувати поточну любов і не залишити від неї і каменю на камені. Краще спрямувати енергію в роботу і справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Події дня можуть поставити в глухий кут. Не виключено, що доведеться зробити те, що не доводилося робити раніше. Однак авантюрні пропозиції ризикують відвести в немислимі нетрі і стати початком затяжних проблем. Не час вірити на слово малознайомим людям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки позбавлять вас страхів і ілюзій. Це ідеальний день для початку нових відносин, знайомств, перетворення зовнішності. Найважливішою сферою життя стане любов. Всім, хто вже перебуває у відносинах, бажано присвятити вечір сім’ї, другій половинці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У першій половині дня доведеться потрудитися за себе і за тих, хто оточуэ. Це зажадає великих витрат сил і енергії, але вкладення окупляться в майбутньому. Увечері варто як слід відпочити, розважитися. Можна зайнятися покупками або побути в домашньому затишку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні має бути багато побутових і одноманітних справ. Астрологи радять розподілити їх за ступенем важливості і не відкладати роботу. В кінці дня непогано зайнятися питаннями сім’ї: спільний вечір підбадьорить і дозволить поглянути в майбутнє з оптимізмом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цей день можливі усвідомлені сновидіння, віщі сни. Астрологи радять не міняти пріоритети. Зірки прихильні мандрівникам, тому можна сміливо відправлятися в подорож, відрядження.