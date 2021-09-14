Гороскоп на 14 сентября: Девам не стоит искать легких путей, а Львам - игнорировать просьбы о помощи

Астрологический прогноз на вторник, 14 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Займитесь домашними хлопотами. Это будет идеальный день для уборки, стирки, мытья посуды, приготовления пищи. Желательно делать все это вместе с близкими людьми. Вечером можно посвятить себя развлечениям и хобби.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Пришло время заниматься делами, которые больше нет возможности откладывать на потом. Также астрологи советуют раздать долги и оплатить счета. Высока вероятность совершения ошибок при принятии важных решений. Полезными могут оказаться советы близких.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила и планеты добавят драйва в привычную жизнь. День подходит для новых замыслов. Эксперты рекомендуют освободить себя от негативных установок. День обещает быть благоприятным для начала избавлений от вредных привычек.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня многих будет заряжать атмосфера бытовой или деловой суеты, что обещает приятные хлопоты и успех в работе. Наступает самый подходящий момент для инициатив: найдется неожиданное применение одной из ваших идей. Правда, действовать лучше не в одиночку, а привлекая помощников в лице близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

В такие дни нельзя игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и друзей. Помощь, оказанная этим людям сегодня, будет иметь очень важное значение в обозримом будущем. Ранним утром и поздним вечером полезно будет заниматься домашними делами — готовкой, уборкой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты советуют Девам не искать легкий путей. В такие дни только труднодостижимые цели принесут реальный результат. Во вторую половину дня лучше отдохнуть от борьбы за лидерство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В такие дни возможно появление новых поклонников и поклонниц. Если есть вторая половинка, не стоит идти на измену или невинный флирт. Это может разрушить текущую любовь и не оставить от нее и камня на камне. Лучше направить энергию в работу и дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

События дня могут поставить в тупик. Не исключено, что придется сделать то, что не доводилось делать раньше. Однако авантюрные предложения рискуют увести в немыслимые дебри и стать началом затяжных проблем. Не время верить на слово малознакомым людям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды лишат вас страхов и иллюзий. Это идеальный день для начала новых отношений, знакомств, преображения внешности. Самой важной сферой жизни станет любовь. Всем, кто уже находится в отношениях, желательно посвятить вечер семье, второй половинке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня придется потрудиться за себя и за окружающих. Это потребует больших затрат сил и энергии, но вложения окупятся в обозримом будущем. Вечером стоит как следует отдохнуть, развлечься. Можно заняться покупками либо побыть в домашнем уюте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня предстоит много бытовых и однообразных дел. Астрологи советуют распределить их по степени важности и не откладывать работу. В конце дня неплохо заняться вопросами семьи: совместный вечер ободрит и позволит взглянуть в будущее с оптимизмом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день возможны осознанные сновидения, вещие сны. Астрологи советуют не менять приоритеты. Звезды благоволят странникам, поэтому можно смело отправляться в путешествие, командировку.