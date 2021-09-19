Гороскоп на 19 вересня: Левам варто уникати конфліктів, а Овнам — неробства

Астрологічний прогноз на неділю, 19 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день вам знадобиться знайти баланс між роботою і відпочинком. Справи можуть зачекати, але байдикувати теж не варто.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні краще не змінювати обстановку, займаючись звичними справами. Намагайтеся довіряти своїй інтуїції — вона вас не підведе.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не варто зводити себе з розуму нав’язливими думками. Для успіху в справах і особистому житті потрібно сконцентруватися на саморозвитку.

Рак (22 червня — 22 липня)

День додасть позитивного настрою, адже починання принесуть результат, причому у вас вийде досягти бажаного набагато раніше і набагато простіше, ніж очікувалося.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила радять ігнорувати провокації. Важливо уникати будь-яких конфліктів і конфронтацій. Не можна дозволяти обставинам, людям і подіям позбавляти себе права керувати своїм життям.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не лякайтеся, якщо усвідомлюєте, що ви більше не любите те, чим жили останні місяці або навіть роки. Формуйте свою думку про людей на основі їхніх вчинків.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Допомога оточуючим добре відіб’ється на удачі та енергетиці. Якщо будуть конфлікти, краще проявити гнучкість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують не обходити стороною прохання близьких. Не варто тільки перетворювати це в бездумний альтруїзм.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не варто придушувати свої емоції: до них важливо прислухатися і в них важливо зізнатися хоча б собі. Це допоможе розібратися в багатьох двозначних ситуаціях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні можна сміливо вирушати в далекі подорожі, відрядження. Всім, хто буде в дорозі, посміхнеться удача.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не виключено, що день почнеться з загострення внутрішніх протиріч, сумнівів і страхів. Експерти рекомендують не міняти плани в останній момент і прагнути до стабільності.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Невелика частка егоїзму допоможе розібратися з основними проблемами. Якщо буде можливість проявити себе перед коханою людиною з хорошого боку, скористайтеся нею.