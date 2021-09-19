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Гороскоп на 19 сентября: Львам стоит избегать конфликтов, а Овнам - безделья

Автор
Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 19 сентября 2021
Гороскоп на 19 сентября 2021

Астрологический прогноз на воскресенье, 19 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вам понадобится найти баланс между работой и отдыхом. Дела могут подождать, но бездельничать тоже не стоит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня лучше не менять обстановку, занимаясь привычными делами. Старайтесь доверять своей интуиции — она вас не подведет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не стоит сводить себя с ума навязчивыми мыслями. Для успеха в делах и личной жизни нужно сконцентрироваться на саморазвитии.

Рак (22 июня — 22 июля)

День добавит позитивного настроя, ведь начинания принесут результат, причем у вас получится достичь желаемого намного раньше и гораздо проще, чем ожидалось.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила советуют игнорировать провокации. Важно избегать любых конфликтов и конфронтаций. Нельзя позволять обстоятельствам, людям и событиям лишать себя права управлять своей жизнью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не пугайтесь, если осознаете, что вы больше не любите то, чем жили последние месяцы или даже годы. Формируйте свое мнение о людях на основе их поступков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Помощь окружающим хорошо отразится на удаче и энергетике. Если будут конфликты, лучше проявить гибкость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты рекомендуют не обходить стороной просьбы близких. Не стоит только превращать это в бездумный альтруизм.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит подавлять свои эмоции: к ним важно прислушаться и в них важно признаться хотя бы себе. Это поможет разобраться во многих двусмысленных ситуациях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня можно смело отправляться в дальние путешествия, командировки. Всем, кто будет в дороге, улыбнется удача.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не исключено, что день начнется с обострения внутренних противоречий, сомнений и страхов. Эксперты рекомендуют не менять планы в последний момент и стремиться к стабильности.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Небольшая доля эгоизма поможет разобраться с основными проблемами. Если будет возможность проявить себя перед любимым человеком с хорошей стороны, воспользуйтесь ею.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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